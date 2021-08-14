إعلامية سورية موالية تنتقد الوضع المعيشي في مناطق النظام (فيديو)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا خلال الساعات الماضية، بحديث أدلت به صحافية تعمل في الإعلام الرسمي التابع لنظام الرئيس بشار الأسد، تشكو فيه الوضع المعيشي في مناطق سيطرة النظام، التي تعيش أزمة اقتصادية خانقة منذ ما يزيد على عقد من الزمن.

وظهرت المذيعة وتُدعى ”رنا علي“ في مقطع فيديو أثناء توجهها لشراء أسطوانة غاز، لتعبِر عن غضبها من الأوضاع الكارثية التي حلت بها وبمواطنيها طيلة هذه السنوات، من غلاء معيشة وانعدام الخدمات الأساسية.

وقالت المذيعة ”إنها توجهت من منطقة المزة 86 في العاصمة دمشق إلى منطقة الشيخ سعد مشياً على الأقدام لشراء أسطوانة غاز، بعد 3 أشهر من انتظار دورها“.

وأضافت ساخرةً ”أنه كان بإمكانها استئجار سيارة خاصة إلا أنها تحب الرياضة“، في إشارة إلى أزمة الوقود وارتفاع أجور النقل بشكل جنوني، والتي أثرت على جوانب عديدة بحياة السوريين.

وتابعت الإعلامية حديثها بسخرية،قائلةً ”إن الخدمات الأساسية مثل الغاز والكهرباء والماء والخبز متوفرة بكثرة، إلا أنها تفضل الخروج والتباهي بأسطوانة الغاز، كما أنها تفضل الهواء الطبيعي على هواء الأجهزة الكهربائية، ولا تحتاج الكهرباء أو الماء“.

وأشارت الإعلامية في سياق حديثها إلى غلاء سعر أسطوانة الغاز التي تبلغ قيمتها 70 ألف ليرة (21 دولارا) أي أكثر من راتبها الشهري البالغ 44 ألفا (13 دولارا) فقط، متسائلةً إن كان الوضع الذي يعيشه المواطنون بسبب من أسمتهم“بعض الفاسدين“ أمرا طبيعيا.

كما عبرت عن غضبها من مساعدة بلادها لدول الجوار في الوقت الذي يفتقد فيه السوريون أبسط الخدمات، قائلةً باستهزاء: ”إن تطبيق قانون حسن الجوار هو الأهم“.

وأضافت ”أنها قد تتعرض للاعتقال بسبب هذه الانتقادات، إلا أنها مصرة على حديثها كونها في بلد حر وديمقراطي ولا يحق لأي سلطة أو فرد أن ينتقص من حرية التعبير“، وفق حديثها.

وتطرقت الإعلامية إلى قضية هجرة أبناء بلدها، قائلةً ”إن الجميع يرغب بالهجرة كون أصحاب البيت لم يعودوا يرغبوا بهم“، منتقدةً التعاطي الرسمي مع المبدعين والمميزين وأهالي الشهداء الذين يتم تكريمهم بحسب قولها ”بسحارة من الليمون“.

وتناقل مدونون من الموالاة والمعارضة على حدٍ سواء مقطع الفيديو، الذي لاقى تفاعلاً واسعاً، لا سيما من نشطاء معارضين اعتبروا ”أن حديث وانتقاد إعلامية موالية يكشف عن نقمة واستياء المؤيدين من رئيس النظام السوري“.

وتداول النشطاء صوراً للمذيعة السورية بكدمات في الوجه والعنق، ليشيروا إلى أنها ”قد لاقت جزاءها من عناصر الأمن السوري الذين اعتقلوها بسبب نشرها هذا المقطع“، في إشارة إلى الطريقة الأمنية المشددة التي يقابل بها النظام معارضيه.

إلا أن عدداً من إعلاميي النظام أكدوا أن الصورة المتداولة للإعلامية ليست جديدة، وتعود إلى قبل عامين عقب تعرضها لحادث سير، مشيرين إلى أنها بخير ولم تتعرض لأي أذى أو اعتقال.

وبالعودة إلى صفحة المذيعة في ”فيسبوك“ لم يتم العثور على الصورة المتداولة من قبل صفحات ونشطاء معارضين.

وتشهد كافة مدن سوريا منذ بدء النزاع عام 2011 أسوأ أزماتها الاقتصادية والمعيشية، التي تترافق مع انهيار قياسي في قيمة الليرة، وتآكل القدرة الشرائية للسوريين الذين بات يعيش الجزء الأكبر منهم تحت خط الفقر.

كما تسبب النزاع الدامي بمقتل نحو نصف مليون شخص، وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية، وأدى إلى نزوح وتشريد نحو نصف السوريين داخل البلاد وخارجها.

وفي تموز/ يوليو الماضي، رفعت الحكومة السورية أسعار الخبز والمازوت، ليصبح سعر لتر المازوت 500 ليرة سورية بعدما كان محددا بـ180 ليرة لمعظم القطاعات، و135 ليرة للأفران، أي بزيادة تجاوزت 170%.

كما ضاعفت الوزارة سعر ربطة الخبز لتصبح مئتي ليرة سورية مقارنة بمئة ليرة سابقا.

وفي الـ 17 من الشهر ذاته، أدى الرئيس السوري بشار الأسد اليمين الدستورية لولاية رئاسية رابعة من سبع سنوات، بعد نحو شهرين من إعادة انتخابه في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المقدرة بأقل من ثلثي مساحة البلاد.