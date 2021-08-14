قيادي فتحاوي يكشف موعد التعديل الوزاري في الحكومة الفلسطينية

كشف القيادي في حركة فتح، منير الجاغوب، ملامح التغيير الوزاري في الحكومة الفلسطينية التي يترأسها عضو اللجنة المركزية للحركة محمد اشتية، وشكلت من فصائل منظمة التحرير عام 2018.

وقال الجاغوب، الذي يشغل منصب مدير الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، إن التعديل الوزاري سيتم قبل نهاية الأسبوع الجاري، مشيراً إلى أنه سيطال عددا من الوزارات.

وأضاف عبر صفحته الرسمية بـ“فيسبوك“ أنه ”ستتم إضافة وزير للداخلية ووزير للأوقاف، والأسماء ما زال هناك حوار حولها، والاسم الوحيد الثابت هو اللواء زياد هب الريح وزيراً للداخلية“.

وفي وقت سابق، أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، أن هناك توجها لإجراء تعديل وزاري على الحكومة التي يرأسها محمد اشتية.

وقال الأحمد، في تصريحات صحفية، إن ”القيادة الفلسطينية تعمل على تعديل وزاري على حكومة اشتية“، مشيراً إلى أن ”التعديل تتم بلورته خلال هذه الأيام“.

وأوضح الأحمد أن ”ما سيجري هو تعديل على الحكومة الحالية، وليس تغييرًا لها“، متابعاً: ”أما تغيير الحكومة الحالية فسيكون في حال التفاهم على تشكيل حكومة وفاق وطني أو حكومة وحدة وطنية، حيث ستكون الأخيرة ذات طابع سياسي أكثر“.

ولم يكشف القيادي الفلسطيني الوزارات التي سيشملها التعديل، في حين أشار إلى أن القيادة الفلسطينية ”بدأت تنفيذ قرار تغيير السفراء، الذي يشمل 30 سفارة حول العالم“، بالتزامن مع إحالة بعضهم إلى التقاعد.

الجدير ذكره أن التعديل الوزاري يأتي بعد احتجاجات شعبية ضد الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية، وذلك على إثر مقتل الناشط نزار بنات قبل أكثر من شهر، حيث طالب متظاهرون فلسطينيون بإسقاط حكومة اشتية.

وبدأت الحكومة الفلسطينية الحالية عملها رسمياً عام 2018، وذلك بعد تشكيلها من قبل حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، فيما رفضت حركة حماس المشاركة فيها واعتبرتها خروجاً عن اتفاقيات المصالحة بين الحركتين.

وتعاني الحكومة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة أجبرتها على تأخير رواتب موظفيها عن الشهر الماضي لأكثر من عشرة أيام، في حين يطالب رئيس الوزراء الفلسطيني المانحين بتقديم العون والمساعدة للحكومة لضمان عدم انهيار السلطة الفلسطينية.