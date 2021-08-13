قناة إسرائيلية: بينيت رفض طلبا تقدم به غانتس للقاء الرئيس الفلسطيني

كشفت وسائل إعلام اسرائيلية الجمعة، عن رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، طلباً تقدم به وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، للقاء رئيس السلطة الوطنيّة الفلسطينية محمود عباس.

وذكرت القناة ”12“ الاسرائيلية، أن رئيس الوزراء بينيت، رفض الطلب الذي تقدم به غانتس ليلتقي برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مشيرة إلى أن غانتس، كان قد طلب الإذن من بينيت، لهذا اللقاء قبل أيام، وبعد الرفض يشعر غانتس، بخيبة أمل من رفض رئيس الوزراء.

وقالت القناة الاسرائيلية، إن ”وزير الدفاع غانتس، يشعر أنه الشخص الأكبر والأكثر ملاءمة للقاء الرئيس محمود عباس“.

وأكدت القناة أن هذا الرفض يأتي في ظل نية رئيس الوزراء بينيت، المحافظة على ناخبيه اليمينيين.

وبحسب القناة، فإن غانتس أوضح لبينيت، أنه ”إذا التقى وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد مع الرئيس محمود عباس، فسيكون لذلك تداعيات سياسية لسنا معنيين بها في الوقت الحالي“.

وأضافت القناة أن ”وزير الدفاع غانتس، يرى بأنه من المهم أن يلتقي برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وأن يعمل على زيادة تعزيز وتقوية التعاون الأمني“.

وتطرقت القناة أيضا في تقريرها إلى موافقة الحكومة الاسرائيلية هذا الأسبوع على بناء نحو 2200 وحدة سكنية في المستوطنات لأول مرة منذ إنشائها، حيث احتج غانتس على خطوة بينيت، قائلا ”مثل هذا الشيء لم يحدث منذ فترة طويلة، تحتاج إلى تخفيف هذه الخطوة خصوصا في ظل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن“.

كما نقلت القناة عن غانتس قوله إن استمرار رفض رئيس الوزراء نفتالي بينيت، قبول خطة نقل المساعدات إلى قطاع غزة، عبر السلطة الفلسطينية، يضر أيضًا بالحكومة الاسرائيلية.

ولفتت القناة إلى أن هذه الخطوات الاستيطانية قد تؤدي إلى مواجهة الحكومة الإسرائيلية مع الإدارة الأمريكية في واشنطن.

ونفت القناة ما أسمته ”الشائعات التي تقول إن وزير الدفاع بيني غانتس قد ينضم إلى زعيم المعارضة الحالي بنيامين نتنياهو، مؤكدة أنه لا أساس لها من الصحة“.

وقررت الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، تقليص عدد تصاريح البناء في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنته وسائل إعلام عبرية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”كان“، إن ”رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أمر بإصدار تصاريح لإنشاء ألف وحدة سكنية فقط في مستوطنات الضفة الغربية، من أصل 2200 وحدة سكنية سيتم المصادقة عليها في وقت لاحق من الأسبوع المقبل“.