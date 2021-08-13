الرئيس اللبناني يدعو لـ"اجتماع استثنائي" للحكومة لبحث أزمة الوقود‎‎.. ودياب يرفض

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، بالاتفاق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، اليوم الجمعة، لاجتماع استثنائي للحكومة؛ لبحث أزمة الوقود في البلاد.

وهذا أول اجتماع من نوعه منذ استقالة الحكومة بعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/ آب 2020.

وقال عون في بيان، ”إن حاكم المصرف المركزي رياض سلامة يصر على إنهاء دعم المحروقات على الرغم من القوانين والقرارات التي تسمح له بالتراجع عن هذا القرار“.

رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب رفض دعوة الرئيس ميشال عون لعقد اجتماع وزاري خاص لبحث أزمة الوقود في البلاد، وقال في بيان: ”إن الاجتماع يخرج عن الواجبات الدستورية لمجلس الوزراء المؤقت“.

وقال المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء: ”بما أن الحكومة مستقيلة منذ 10 آب 2020، والتزاما بنص المادة 64 من الدستور التي تحصر صلاحيات الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، ومنعا لأي التباس، فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب لا يزال عند موقفه المبدئي بعدم خرق الدستور، وبالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع“.‎