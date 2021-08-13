قراصنة يهاجمون سفينة بريطانية قبالة ساحل الصومال

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الجمعة، أن قراصنة هاجموا سفينة قبالة سواحل الصومال، مؤكدة على سلامة السفينة والطاقم.

وذكرت الهيئة على موقعها الإلكتروني، أن الواقعة حدثت على بعد 100 ميل بحري (185 كيلومترا) شمال شرقي مقديشو، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتشكل سفن الشحن وسفن الصيد واليخوت صيدا سهلا لعصابات البحر التي تعتمد أسلوبا أضحى معروفا وهو اقتحام السفن واحتجازها مع ركابها رهائن للحصول على فدية.

ويقوم القراصنة بنهب طواقم السفن الأجنبية المتهمين بالصيد بشكل غير مشروع في المياه الصومالية.