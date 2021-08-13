استغلتها داعش.. مطالبات بردم "فجوة" بين الجيش العراقي والبيشمركة في مناطق متنازع عليها

ارتفعت حدة الأصوات الشعبية والسياسية في العراق، للمطالبة بإعادة قوات البيشمركة الكردية، إلى المناطق المتنازع عليها، وبدء تنسيق مشترك مع قيادة العمليات المشتركة، لردم الفجوة الأمنية الحاصلة في المناطق المحاذية لقواطع الطرفين.

ووصف مراقبون أمنيون أن ما حدث يوم الأحد الماضي، بعدما قام عناصر متشددون من تنظيم داعش، بإقامة نقطة تفتيش عبر تنكرهم بملابس عسكرية عراقية، على طريق أربيل – مخمور، بـ“التطور الخطير“.

وقام المتشددون باختطاف أكثر من 10 أشخاص، تمكن خمسة منهم من الإفلات، بينما جرح ثلاثة آخرون برصاص عناصر التنظيم، بحسب المصادر الأمنية العراقية.

وأثارت تلك الحادثة، تساؤلات عن طبيعة الواقع الأمني، في المناطق المتنازع، عليها، وسبب قدرة التنظيم على نصب الحواجز الأمنية الوهمية، والعمل بارتياح تام، عبر التوقف لدقائق أو ساعات، واختطاف مواطنين، وهو ما يعطي صورة واضحة عن قدرة داعش على تنفيذ هجماته في تلك المدن.

مطالبات بإبعاد الصراع السياسي

وطالبت أوساط مجتمعية عراقية، الحكومة الاتحادية، ببدء خطة واقعية شاملة، والعمل على نشر قوات عسكرية، من البيشمركة أو القوات الاتحادية، في مناطق خانقين ومخمور وكركوك، وسنجار.

وقال المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها، مزاحم الحويت، إن ”هناك فراغا أمنيا بين حدود سيطرة الجيش العراقي، وقوات البيشمركة، في تلك المناطق، وعلى الرغم من الحوارات التي أجريت بين الجانبين مؤخرا، فإن النتيجة هي ما حصل يوم الأحد، عندما شهدنا خرقا أمنيا كارثيا، لا يمكن السكوت عنه، أوالتماهي بشأنه“.

وأضاف الحويت، في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”سكان تلك المناطق يطالبون بنشر قوات بيشمركة واتحادية، مع رفع مستوى العمل المشترك بما يخدم سكان هذه المدن، لمنع تكرار مثل تلك الحوادث، التي تؤشر إلى وجود كبير لتنظيم داعش، وقدرة على المباغتة والهجوم في الوقت والزمان المحدد“.

ولفت إلى أن ”الصراع الأمني أو السياسي بين بغداد وأربيل، لا ينبغي أن ينعكس سلبا على أمن سكان تلك المناطق، وتهديد مصالحها ومعيشتها“.

وتمتد الحدود الداخلية المتنازع عليها في العراق بين الحدود السورية والإيرانية، وتقع جميع هذه المناطق المتنازع عليها جنوب ما يعرف بـ“الخط الأخضر“، أي الحدود القائمة بعد عام 1991 بين الأقسام الخاضعة للحكومة العراقية في عهد الرئيس الأسبق صدام حسين وتلك الخاضعة لحكومة إقليم كردستان.

ولطالما حذرت حكومة إقليم كردستان العراق، من أن الفراغ الأمني في الشريط الفاصل بين مناطق سيطرتي، كل من قوات البشمركة، والقوات العراقية الاتحادية، الذي يقدر ببضع كيلومترات عرضا، وعلى طول مئات الكيلومترات، من محافظة نينوى إلى محافظة كركوك وصولا لمحافظة ديالى، سيستغله ويملؤه متشددو داعش.

ومثل هجوم الأحد، هزة للواقع الأمني، في محافظتي نينوى، وأربيل، مع قربه من مراكز تلك المدن، إلى جانب الطريقة التي اتبعها التنظيم في تنفيذها، ما عزز مطالبات إنشاء خطة مشتركة والبدء بتطبيقها فورا، بعيدا عن لجان ”جس النبض“ التي حكمت العلاقة بين الطرفين، خلال السنوات الماضية.

اتفاق مشترك

وأعلنت اللجنة العسكرية العليا للتنسيق بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان التوصل إلى اتفاق على تشكيل قوات أمنية مشتركة في المناطق ”المتنازع عليها“.

وقال الأمين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور، إن ”مراكز التنسيق التي تشكلت بين الطرفين، عددها (6) وتضم ضباطا من الجيش والبيشمركة، اثنان منهما رئيسيان؛ الأول في بغداد، والثاني في أربيل، وأربعة في مدن ديالى – خانقين وكركوك ومخمور ونينوى- الكسك“.

وأوضح ياور في تصريح لوسائل إعلام كردية، أنه ”تم الاتفاق على هيكيلة تشكيل الألوية التي كان متفقا على تشكيلها سابقا، وأن موقع عملها سيكون في مناطق الفراغات بين خط انتشار قوات البيشمركة وخط انتشار القوات الاتحادية“.

نشاط ملحوظ لداعش

وشهدت مدن في العراق وسوريا خلال الأسابيع الأخيرة، تحركات وعمليات لعناصر تنظيم داعش المتشدد، تزامنت مع تحذيرات من تجميع التنظيم صفوفه من جديد في البلدين.

وفي العراق، بدا نشاط التنظيم، أشد وضوحا، عبر استهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية، في مختلف محافظة البلاد، وتنفيذ عمليات اغتيال ضد منتسبين في القوات الأمنية، خاصة في محافظات غرب البلاد، وتفجير سيارات مفخخة في العاصمة بغداد، كما حصل في مدينة الصدر، في نيسان الماضي.

وأشارت صحيفة ”غارديان“ البريطانية، في تقرير نشرته مؤخرا إلى محاولة مسلحي داعش للعودة، بالهجوم على نقاط تفتيش أمنية، واغتيال قادة محليين في المدن العراقية، رغم بقاء مجموعات صغيرة من المقاتلين بين الجبال والوديان.

وأوضحت، على لسان أحد زعماء القبائل، استغلال التنظيم الظروف الحالية لإعادة صفوفه بشكل أقوى، والتحرك لحشد المسلحين والموارد.

بدوره، يرى الخبير في الشأن الأمني العراقي، ميثاق القيسي، أن ”الإرادة السياسية العراقية، في إنهاء الملفات العالقة مازالت ضعيفة، وبحاجة إلى دفعات وشحنات كبيرة“.

وأضاف القيسي في تصريح لـ“إرم نيوز“ أنه ”على ما يبدو فإن الهزات الأخيرة، وهجوم تنظيم داعش، على المواطنين، لم يشكلا شيئا للقادة العسكريين، ومازالوا ينتظرون انتهاء الخلافات السياسية، لتحويلها إلى صلح عسكري، وهذا من أكبر الكوارث التي يمر بها العراق، هو خضوع القرار الفني، والإداري إلى الصراع السياسي والحزبي“.

ولفت إلى أن ”تأهيل تلك المناطق أمنيا، ونشر قوات مشتركة، وتفعيل مخرجات الحوارات التي أجريت بين الجانبين سابقا، سينعكس سريعا، على وقع سكان تلك المناطق، خاصة أن تحركات داعش الأخيرة، واستهدافه أبراج الطاقة في المناطق الشمالية، يشي بوجود فعلي للتنظيم وتخطيط، على رغم الضربات التي تلقاها مؤخرا“.