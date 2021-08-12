"حماس" و"الجهاد" ترفضان اتهامهما بارتكاب جرائم حرب في غزة

هاجمت فصائل فلسطينية يوم الخميس، تقرير منظمة ”هيومن رايتس ووتش“ الذي اتهمها بقتل مدنيين فلسطينيين بالخطأ في قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل في مايو/ أيار الماضي، بعد سقوط صواريخ تم إطلاقها من القطاع على منازل مواطنين فلسطينيين، واعتبرت المنظمة أنه يرقى إلى ”جريمة حرب“.

وقالت حركة حماس في بيان لها إنها ”تؤكد حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه ومقدساته، ومقاومة الاحتلال بكل السبل المتاحة، بما فيها المقاومة المسلحة، والذي كفلته القوانين الدولية“.

وأضافت أن ”المقاومة الفلسطينية تؤكد اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات واحتياطات لتجنب استهداف المدنيين أينما كانوا، هذا إلى جانب حرص المقاومة الدائم على تطوير قدراتها بما يمكنها من دقة استهداف المقرات والأنشطة العسكرية الإسرائيلية فقط، ولكننا نؤكد أن دولة الاحتلال تستعمل بشكل منهجي المدنيين كدروع بشرية، حيث تبني مقراتها الأمنية والعسكرية داخل المدن بالقرب من المدارس والمستشفيات والمطارات المدنية“.

وتابعت الحركة أنها ”تؤكد احترامها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحرصها على مواءمة أعمالها بما ينسجم مع هذه القوانين، ولا يمكن بحال المساواة بين محتل مجرم معتدٍ، وشعب تحت الاحتلال معتدى عليه، يمارس حقه في المقاومة المشروعة“.

وفي السياق ذاته، طالبت حركة الجهاد الإسلامي منظمة ”هيومن رايتس ووتش“، والمنظمات المشابهة، بـ“ضرورة توخي الدقة، والانتصار للعدالة واحترام واجباتها الإنسانية، بعيداً عن خدمة الصهيونية العالمية“.

وأضافت على لسان عضو المكتب السياسي للحركة يوسف الحساينة، أن ”المنظمة الدولية تنحاز وتتبنى رواية إسرائيل“، حيث استنكر ما أسماه ”الإصرار العجيب وغير المبرر على تجاوز الأخلاقيات ومبادئ حقوق الإنسان والضمير العالمي الإنساني والمبادئ المستقرة في القانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أعطت للشعوب الحق في العمل والنضال المستمر للتخلص من الاستعمار والاحتلال“، على حد وصفه.

وهاجمت المنظمة الدولية ”هيومن رايتس ووتش“ الفصائل المسلحة في قطاع غزة، حيث قالت إنها ”حققت في عدد من الهجمات التي أودت بحياة مواطنين إسرائيليين، فضلا عن هجوم صاروخي فلسطيني طال بالخطأ مدينة جباليا في قطاع غزة وأسفر عن مقتل سبعة مدنيين فلسطينيين وإصابة 15 آخرين“.

وفي تقريرها، أوضحت أن ”الصواريخ التي كانت موجهة نحو اسرائيل والتي أخطأت أو أخفقت أثناء إطلاقها قتلت أو أصابت عددا غير محدد من الفلسطينيين في غزة“، مشددة على أنه يجب ”على سلطات حماس وقف الهجمات الصاروخية غير القانونية على التجمعات السكانية الإسرائيلية“.

كما أكدت منظمة ”هيومن رايتس ووتش“ أن إطلاق ”فصائل فلسطينية الصواريخ وقذائف الهاون على المدن الإسرائيلية خلال حرب مايو/أيار في غزة ومحيطها يرقى إلى ”جرائم حرب“.