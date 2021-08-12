الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة لحزب الله‎

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله، تم رصدها داخل إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن ”قوات من الجيش الإسرائيلي رصدت أمس (الأربعاء)، مسيّرة تابعة لمنظمة حزب الله اخترقت الأجواء قادمة من لبنان إلى إسرائيل“.

وأضاف أدرعي: ”قام الجيش الإسرائيلي بإسقاطها، بعد أن كانت تحت متابعة القوات طيلة الحادث“.

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تغريدة له: ”سنواصل العمل ضد أي خرق للسيادة الإسرائيلية“.

وهذه ليست المرة الأولى التي يسقط فيها الجيش الإسرائيلي طائرات تابعة لحزب الله اللبناني تخترق الأجواء داخل إسرائيل، لكنها تأتي في ظل التوتر الأخير على الحدود الشمالية مع لبنان، حيث سبق إسقاط الطائرة إطلاق رشقة صاروخية تقدر بحوالي 19 صاروخا الجمعة الماضية نحو مزارع شبعا، وسقطت تلك الصواريخ في مناطق مفتوحة وفق ما أعلنه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي آنذاك.

كما تبنى حزب الله اللبناني إطلاق الصواريخ نحو مناطق مفتوحة، ردا، كما قال، على القصف الصاروخي الإسرائيلي الذي استهدف مناطق لبنانية.

وقالت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان إن ”الوضع خطير للغاية“، وحثت ”كل الأطراف على وقف إطلاق النار“.

وانطلقت صافرات الإنذار في الجليل الأعلى بشمال إسرائيل وفي هضبة الجولان التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قد هدد في تصريحات سابقة حزب الله قائلا: ”قمنا بالرد على إطلاق الصواريخ من لبنان. لا ننوي ترك حزب الله يلعب معنا، وحزب الله يعرف ذلك“.

وأشار غانتس إلى أن ”وضع لبنان محفوف بالمخاطر، ويمكننا أن نجعله أكثر خطورة“، مضيفا: ”نوصي حزب الله والجيش اللبناني والحكومة اللبنانية بعدم شد الحبل مع دولة إسرائيل“.

وتابع غانتس: ”لا مصلحة لإسرائيل في لبنان سوى الهدوء الأمني، أن يكون الهدوء هناك وأن يحل الهدوء من هناك“.

كما طالب غانتس، في محادثة مع وزير الدفاع الأمريكي، المجتمع الدولي والولايات المتحدة بالتحرك أمام الدولة اللبنانية لوقف إطلاق النار من أراضيها.

ولفت غانتس إلى أن ”المؤسسة الأمنية مستعدة لأي سيناريو، وستواصل العمل ضد حزب الله ووكلائه لحماية المواطنين الإسرائيليين“.