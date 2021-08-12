قيادي فلسطيني يكشف عن تعديل وزاري مرتقب على حكومة إشتية

كشف القيادي الفلسطيني، عزام الأحمد، عن توجه لإجراء تعديل وزاري على الحكومة التي يرأسها محمد إشتية.

وقال الأحمد، وهو عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، إن ”القيادة الفلسطينية تعمل على تعديل وزاري، على حكومة إشتية“.

وأشار خلال حديثه لإذاعة ”صوت الوطن“ المحلية، إلى أن ”التعديل تتم بلورته خلال هذه الأيام“.

وأوضح الأحمد، أن ”ما سيجري هو تعديل على الحكومة الحالية، وليس تغييرًا لها“.

واستطرد بالقول: ”أما تغيير الحكومة الحالية فسيكون في حال التفاهم على تشكيل حكومة وفاق وطني أو حكومة وحدة وطنية، حيث ستكون الأخيرة ذات طابع سياسي أكثر“.

ولم يكشف القيادي الفلسطيني الوزارات التي سيشملها التعديل.

في سياق متصل، قال الأحمد إن القيادة الفلسطينية، ”بدأت تنفيذ قرار تغيير السفراء، والذي يشمل 30 سفارة حول العالم“، بالتزامن مع إحالة بعضهم إلى التقاعد.

إلى ذلك، أشار الأحمد، إلى عدم تعيين بديل عن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، الذي توفي، العام الماضي، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وأضاف أن ”دائرة شؤون المفاوضات التي كان يرأسها عريقات، تدار حاليًا عبر لجنة، لحين تكليف شخصية أخرى بالمنصب“.

طرف مسؤول عن الانقسام

وحول الانقسام الفلسطيني، أكد الأحمد، أن ”الانقسام تقع مسؤوليته على طرف واحد“، في إشارة منه إلى حركة حماس.

وتابع: ”حتى الآن لم نتمكن من إنهاء هذه الصفحة الغريبة على تاريخ الشعب الفلسطيني وتقاليده، بالرغم من توقيع اتفاق لم ينفذ حتى الآن، وتبعته بيانات، وتفاهمات، واستدراكات، وتفسيرات“.

ولفت الأحمد، إلى أن ”من قام بالانقسام أراد اختراق وحدة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية“.

وشدد على أن ”الالتزام ببرنامج منظمة التحرير يجب أن يكون قبل كل شيء، كما أن الكل يريد حكومة شرعية والتي يجب أن تكون تابعة للرئيس محمود عباس“.

وتابع: ”إخواننا في حماس لم يدخلوا منظمة التحرير الفلسطينية، على الرغم من توقيعهم على اتفاق لدخولها العام 2005، لكن هذا الاتفاق لم يطبق بسبب الانقسام الفلسطيني“.

وفيما يتعلق بإعادة إعمار غزة، نفى الأحمد، أن تكون السلطة الفلسطينية قد اعترضت على عملية إعادة الإعمار، مستدركًا: ”هذا عمل الحكومة الشرعية التي يترأسها الدكتور محمد إشتية، والإعمار يجب أن يكون للوطن كله“.

رفض إسرائيلي

وفيما يتعلق بالاتفاق الفلسطيني القطري بشأن أموال المنحة التي تصرف لحركة حماس في غزة، قال الأحمد إن ”الحكومة الفلسطينية وقّعت اتفاقًا من أجل تنسيق صرفها في القطاع“.

وأشار إلى أن هذه الأموال، ”كانت تنقل سابقاً لغزة عبر الموساد الإسرائيلي“.

ونوّه إلى رفض إسرائيل، للاتفاق الموقع، بسبب رغبتها بتولّي مهمة إيصال أموال المنحة القطرية، إلّا أن ”اتصالات تُجرى حاليًا، بين السلطة وقطر ومصر، لحل هذه المسألة“.

وبشأن الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، لفت الأحمد إلى استمرار هذه الأزمة ”منذ طرح صفقة القرن في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب“.

ولفت إلى اعتماد السلطة، على ”الاقتراض من البنوك، من أجل التمكن من صرف رواتب الموظفين الحكوميين في الضفة الغربية وقطاع غزة“.