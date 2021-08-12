العثور على جثة جندي أردني خلال أعمال تنقيب بالقدس المحتلة

عثر عمال خلال قيامهم بحفريات لأعمال بناء خط السكة الحديد للقطار الخفيف في القدس، على جثة شخص وبجانبها سكين وخاتم وخوذة عسكرية يعتقد أنها تابعة للجيش الأردني.

وذكرت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنه تم اكتشاف الجثة، أمس الأربعاء، في موقع تلة الذخيرة القريب من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

ورجحت مصادر إسرائيلية، أن الجثة تعود لجندي أردني قُتل خلال المعارك مع الجيش الإسرائيلي خلال حرب حزيران/يونيو العام 1967.

وتم على الفور إغلاق المكان الذي عُثر فيه على الجثة، واستدعيت قوات ومحققو التشخيص الجنائي في الشرطة الإسرائيلية؛ بهدف محاولة التأكد من أن الجثة تعود لجندي أردني.

ويجري البحث في الموقع عن متعلقات أخرى حول المكان الذي عُثر فيه على الجثة، من أجل التوصل إلى يقين مطلق حول هوية الجثة.

وقامت الشرطة الإسرائيلية في منطقة القدس بالتحفظ على الجثة لحين انتهاء التحقيقات، وتم إطلاع وزارة الخارجية الإسرائيلية على الموضوع، وبعد التأكد من الموضوع، يتوقع أن تطلع إسرائيل السلطات الأردنية عليه، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وفي أعقاب اكتشاف الجثة، قال مدير عام موقع الذخيرة، كيتري ماعوز على صفحته في موقع فيسبوك: إنه ”ينتظرنا منذ 54 عاما! وقف في وضع مجهز بجميع المعدات اللازمة، مصمما على المضي قدما في الحرب، وبجانبه بندقية (ربما هدف قناص)، وصندوق مليء بالرصاص اللامع، وعلى الحزام حربة في حال اضطر للقتال في معركة وجها لوجه مع عدة قنابل يدوية“.

وأضاف: ”هو عازم، مع العلم أن موقعه مهم، لمنع القوة المهاجمة من الوصول إلى القناة. كان ينظر أحيانا إلى ساعة اليد، وكان قد سمع بالفعل أن الحرب قد اندلعت. لا أعرف ما إذا كان قد تلقى أمرا أو كان محاربا شجاعا ومدربا يعرف مهنته وينوي التصرف بكل قوته لتحقيق مهمته، فمن الممكن أنه تسلل إلى رأسه بأنه سينهي حياته هنا، ومع ذلك لم يتخل عن موقعه“.

وتابع قائلا: ”ربما يكون قد لف حول إصبعه الخاتم الذهبي الذي تلقاه كهدية من عائلته، وهذه هي الذكرى التي يحملها في يده في لحظاته الأخيرة. مقاتلون أردنيون شجعان مدفونون هنا، هو ما كتب على اللافتة أعلى التل، وهي لافتة كتبها المظليون في نهاية القتال. ليس لدي شك في أنه انضم إلى القائمة!“.

في غضون ذلك، أعلن الجيش الأردني أنه سيتابع خبر العثور على رفات يعتقد أنها تعود لجندي أردني استشهد في موقع تلة الذخيرة القريب من حي الشيخ جراح في القدس خلال المعارك التي خاضها الجيش في حرب حزيران عام 1967.