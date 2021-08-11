لأول مرة منذ سنوات.. إسرائيل تسمح للسلطة الفلسطينية ببناء 1000 وحدة سكنية في مناطق "ج"

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الجديدة في إسرائيل أعطت الموافقة للسلطة الوطنية الفلسطينية لبناء 1000 وحدة سكنية في المناطق المصنفة ”ج“ الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وذلك لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وذكر موقع ”يديعوت أحرونوت“ الإسرائيلي أن وزير الدفاع الإسرائيلي وافق على بناء الفلسطينيين 1000 وحدة سكنية في 5 مناطق واقعة تحت السيطرة الإسرائيلية بالضفة الغربية، بينما اعتبرت مصادر في السلطة الوطنية أن ”الخطوة لها مغزى سياسي“، معبرة عن ارتياحها لهذه الخطوات الجديدة.

وأوضح الموقع أن إسرائيل سمحت للسلطة الفلسطينية ببناء هذه الوحدات السكنية في المنطقة ”ج“ بالضفة، في خطوة إسرائيلية دراماتيكية وغير عادية لم يتم القيام بها منذ سنوات، وفق ما نقله الموقع عن مصادر فلسطينية في رام الله.

والمنطقة المصنفة ”ج“ تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، وهناك صراع مستمر على البناء فيها بين السلطة الفلسطينية والمستوطنين، حيث يحاول كل طرف إقامة حقائق على الأرض.

وبين الموقع الإسرائيلي أن هذه المناطق (ج) تشكل حوالي 60٪ من مساحة الضفة الغربية. وتابع أن قرار المصادقة على الوحدات السكنية كان من قبل وزير الدفاع بيني غانتس، بينما قالت مصادر في رام الله إن ”من أطلعهم على هذه الخطوة اليوم هو منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية اللواء غسان عليان“.

ونوه إلى أن البناء الفلسطيني المخطط له سيشمل قرى عتصرة بالقرب من بيت لحم، وبئر الباشا بالقرب من جنين، وخربة أبا بالقرب من جنين، والمسكوفة بالقرب من نوكديم وخربة زكريا – بين ألون شفوت وغوش عتصيون.

بينما نقل الموقع عن مصادر داخل السلطة الفلسطينية قولها إنها ”تضغط على إسرائيل منذ فترة طويلة للموافقة على البناء في المنطقة (ج)، بعد أن رفضت السلطات الإسرائيلية لسنوات عديدة الموافقة على البناء، وأن عدد التصاريح الصادرة لا شيء“.

وفي السياق ذاته، عبرت مصادر سياسية في رام الله عن ارتياحها لنجاحها في جعل إسرائيل تتخذ هذا القرار الذي له أهمية سياسية أيضا.

واعتبر الموقع أنه ”منذ تغيير الحكومة الإسرائيلية، تحاول إسرائيل تقوية السلطة الفلسطينية في العديد من القضايا الاقتصادية، والآن أيضًا بإعطائها الموافقة على تصاريح بناء استثنائية في المناطق ”ج“.

وفي الأسابيع الأخيرة، كشف الموقع عن اتصالات وحديث أجراه وزير الدفاع غانتس مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حيث تحدث الطرفان عن الحاجة إلى تعزيز تدابير بناء الثقة التي من شأنها أن تساعد الأمن الإقليمي والاقتصاد.

بالإضافة إلى ذلك، وافقت الحكومة الإسرائيلية في خطوة سابقة على زيادة حصة العمال الفلسطينيين في إسرائيل بمقدار 16000 عامل.