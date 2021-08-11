العراق.. قاتل مدير بلدية كربلاء أمام الكاظمي وجها لوجه (فيديو)

أعلنت الحكومة العراقية، الأربعاء، إطلاق حملة واسعة، لإزالة التجاوزات على أملاك الدولة في عموم مدن البلاد، وذلك عقب اغتيال مدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي.

ووصل رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، إلى مدينة كربلاء، على رأس وفد أمني كبير، وزار عائلة الخفاجي، فيما أشرف على حملة إزالة التجاوزات في مدينة كربلاء، والتي ابتدأها الخفاجي، قبل مقتله، فيما تم إحضار قاتل الخفاجي، أمام الكاظمي.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للكاظمي، أن ”رئيس الوزراء أشرف بنفسه على حملة إزالة التجاوزات في مدينة كربلاء، حيث زار، صباح اليوم، موقع حادث استشهاد مدير بلدية كربلاء المهندس عبير الخفاجي، والتقى بعدد من العاملين هناك“.

ووجّه الكاظمي، وفق البيان، ”بتسمية الشارع باسم الشهيد المهندس عبير سليم، واستمرار الحملة لإزالة التجاوزات، والعمل بتنفيذ القانون“، مؤكدا أنّ ”مشروع الشهيد سيستمر في بسط النظام، والقضاء على فوضى التجاوزات على الشوارع والطرقات“.

وقال البيان، إنّ ”القوات الأمنية جاءت بالمجرم القاتل إلى مكان الحادث“، مبينا أنّ الكاظمي ”شدّد على ضرورة أن يأخذ القضاء دوره في القصاص من القاتل؛ ليكون عبرة للآخرين، ولكلّ من يتجاوز على الموظفين أثناء أداء واجباتهم الوظيفية“.

وأكّد الكاظمي، أنّ ”جهود الحكومة في تنفيذ القانون ستستمر بوتيرة أعلى من السابق، وفي جميع المحافظات“.

واغتيل الخفاجي، الثلاثاء، برصاص مسلحين، عندما كان يشرف على تنفيذ حملة واسعة، لإزالة التجاوزات في المدينة، إذ نقل على إثرها إلى المستشفى، وتوفى هناك.

وقال مدير إعلام شرطة كربلاء العميد علاء الغانمي، إن ”الخفاجي تعرض لإطلاق ناري من مسدس أحد المواطنين إثر نشوب مشاجرة بينهما، بشأن إزالة بعض الأبنية المتجاوزة في منطقة المعملجي في كربلاء“.

وسادت حالة من الغضب الشعبي في العراق، إثر اغتيال المهندس الخفاجي، وسط مطالبات بإنزال أقسى العقوبات بحق المتورط بتلك الجريمة.

وشيعت جموع من سكان المدينة جثمان الخفاجي، إلى مثواه الأخير، وسط حالة من الدهشة والحزن لما حصل، خاصة أن مدير البلدية كان يشرف على تطبيق القانون، وإزالة التجاوزات.

وتنتشر في العراق ظاهرة تجريف الأراضي الزراعية، وإنشاء مناطق سكنية عليها؛ ما يعد مخالفة لقوانين التصميم الأساس للمدن التي تحرص على توفير مساحات خضراء.