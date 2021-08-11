حميدتي: لن نسمح بالانقلاب على الحكومة الانتقالية

قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو ”حميدتي“، الثلاثاء، إن العسكريين لن يسمحوا بالانقلاب على السلطة وتقويض الحكومة الانتقالية.

وعاب حميدتي على السياسيين الانشغال بالسلطة واهمال التنمية، وأضاف ”السياسيين هم من يمنحون الفرص للانقلابات بانشغالهم بالسلطة وإهمال التنمية“.

وشهد السودان انقلابات عسكرية عديدة على يد جنرالات من الجيش السوداني منذ استقلاله في العام 1956 آخرها انقلاب البشير في يونيو/ حزيران 1989 بائتلاف بين عسكريين ومدنيين بأمر الحركة الاسلامية التي حكمت البلاد (1989 – 2019).

وذكر حميدتي خلال خطاب موجه لقواته بمنطقة قرى شمال العاصمة الخرطوم، أن الحكومة الانتقالية حققت إنجازات في ملفات مهمة منها تحسين العلاقات الخارجية وعودة السودان لحضن المجتمع الدولي بعد عزلة طويلة، إلى جانب البدء في إعفاء الديون الخارجية، إضافة لرفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتحقيق السلام.

وأكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، أن بلاده ودعت الحرب ولن تعود إليها مجددا.

وأفاد حميدتي، أن العسكريين يريدون تحولا ديمقراطيا حقيقا عبر انتخابات حرة ونزيهة تخضع لرقابة تجنبها الغش الذي حدث من قبل في إشارة إلى تزوير الانتخابات في عهد حكومة البشير.

ويحكم السودان إئتلاف من العسكريين والمدنيين لـ 39 شهرا بدأت في 21أغسطس/آب الماضي.

ويتهم أنصار الرئيس المخلوع عمر البشير حميدتي بمساندة المتظاهرين ضد حكومة البشير حتى سقوطها في 11 أبريل/ نيسان العام 2019.

وترأس حميدتي جلسات التفاوض مع المدنيين عقب تسلم ما عرف بالمجلس العسكري السلطة بعد سقوط البشير حتى توقيع الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية الحالية.

وقاد حميدتي بعد تقلده منصب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، وفد الحكومة لمحادثات السلام مع مجموعة حركات متمردة في دارفور غرب البلاد ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، توصل خلالها إلى اتفاق سلام السودان في 21 أغسطس/ آب الماضي شارك بموجبه قادة الحركات في السلطة الانتقالية.

وعزلت قيادة الجيش البشير من السلطة في 11 أبريل/ نيسان 2019، بعد حكم استمر ثلاثين عاما تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.