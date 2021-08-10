السودان: مجلس الوزراء قرر تسليم المطلوبين للجنايات الدولية

أعلنت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، الثلاثاء، أن مجلس وزراء السودان برئاسة عبد الله حمدوك قرر تسليم المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية.

وأكدت المهدي في لقاء مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بالخرطوم، تعاون بلادها ودعمها للمحكمة الجنائية.

وتلاحق محكمة الجنايات الدولية ومقرها لاهاي، منذ أكثر من 10 أعوام الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، ونائبه في الحزب – المؤتمر الوطني- أحمد هارون، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، والقيادي عبد الله بندة، بجانب علي عبد الرحمن كوشيب المقبوض لدى المحكمة.

وأكدت المهدي لمدعي الجنائية، التعاون مع المحكمة الجنائية لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور، معربة عن استعداد وزارة الخارجية للعمل على تسهيل مهامها وفقاً لبنود مذكرة التفاهم لتحقيق الأهداف المشتركة.

وأشارت وزيرة الخارجية إلى أن مجلس الوزراء قرر تسليم المطلوبين للجنائية الدولية، وأجاز مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وقالت المهدي إن الاجتماع المشترك بين مجلس الوزراء والمجلس السيادي (برلمان مؤقت) سيناقش تسليم المطلوبين للجنائية وقرار مجلس الوزراء الأخير بالمصادقة على ميثاق روما.

وأكد النائب العام السوداني، مبارك محمود، استعداد النيابة العامة للتعاون المطلق مع المحكمة الجنائية الدولية في كافة القضايا وخاصة قضية ضحايا حرب دارفور وتحقيق العدالة لهم.

وذكرت وكالة السودان للأنباء، الثلاثاء، أن الجانبين بحثا التعاون بين النيابة والمحكمة الجنائية فيما يخص جرائم الحرب ورموز النظام السابق المطلوبين للعدالة الدولية.

وذكر رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، مطلع الشهر الحالي، انضمام بلاده إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، إننا: “أجزنا اليوم، وبالإجماع، مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.

ويضع توقيع السودان على ميثاق روما، السودان في قائمة الدول الموافقة على قيام محكمة جنايات دولية لها السلطة لممارسة اختصاصها على الاشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي، على ان تكون المحكمة مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية، ويخضع اختصاص المحكمة وأسلوب عملها لأحكام النظام- نظام روما- الأساسي.