قناة إسرائيلية: حماس منعت خبراء "أونروا" من فحص نفق يمر تحت مدرسة في غزة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، أن حركة حماس، طردت موظفي الأمم المتحدة من إحدى المدارس في قطاع غزة، بعد الكشف فيها عن نفق تابع للفصائل المسلحة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية ”كان“، إن ”حركة حماس، منعت فريقًا من خبراء الأمم المتحدة من العمل في منطقة فتحة النفق التي تم الكشف عنه تحت مدرسة تابعة للأونروا في حي الزيتون بمدينة غزة وإخراجهم من المنطقة“.

وأوضحت القناة الاسرائيلية، أنه ”نتيجة لذلك، ألغى الفريق التابع للأمم المتحدة خططًا لتسيير دورية في ساحة أخرى في مدرسة تابعة للأونروا في رفح جنوب قطاع غزة“.

وأضافت القناة ”تم التحقيق من قبل فريق الأمم المتحدة أيضًا في اشتباه حفر حماس نفق في فناء المدرسة الواقعة في الزيتون، حيث لن يتمكن 4000 طالب في هذه المدرسة من الذهاب الأسبوع المقبل“.

ونقلت القناة أن “ كادر الأمم المتحدة، التابع لوحدة التخلص من القنابل، والألغام، وصل إلى المدرسة المكتشف فيها النفق قبل أيام، بناء على طلب الأونروا للتأكد من عدم وجود مخاطر في فناء المدرسة“.

وتابع التقرير، ”الكادر التابع للأمم المتحدة زار المدرسة لافتتاح العام الدراسي، لكنه اكتشف وجود نفق يمر تحت هذه المدرسة“.

وأشارت القناة إلى أن الشرطة التابعة لحماس وصلت إلى مكان الحادث فور علمها بتواجد الموظفين في المدرسة، وطلبت من الخبراء إخلاء المكان على الفور وأغلقت الموقع.

ولفتت القناة إلى أنه بعد الكشف عن النفق، طالب السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة غلعاد أردان، بإجراء تفتيش شامل لجميع مرافق الأونروا في غزة.

ووفق القناة فقد نقلت القناة عن أردان، قوله ”الآن تتفهم الأمم المتحدة أيضًا الاستخدام القاتل من أموال حماس ومنشآت الأونروا، حماس تستخدم الطلاب في مدارس الأمم المتحدة لحماية الصواريخ التي تهدف إلى قتل أطفال إسرائيليين“.

ووفق القناة، ”تم الكشف عن النفق بعد فتح ثقب أسود في ساحة المدرسة نتيجة لصاروخ أو شظية كجزء من هجوم للجيش الإسرائيلي“.

ونوهت القناة إلى أن استهداف هذا النفق الذي يقع في المدرسة التابعة للأونروا، تم في الأسبوع الأول من عملية ”حارس الأسوار“، حيث يقع النفق على بعد حوالي سبعة أمتار تحت فناء المدرسة.

ولم تصدر وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس أو الأجهزة الأمنية التابعة للحركة في غزة أي بيان حول هذه الحادثة.