وزير خارجية العراق يزور إيران مع استعداد بغداد لاستضافة مؤتمر إقليمي‎

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، في طهران، التي بدأ اليوم زيارة لها مع استعداد بغداد لاستضافة ”مؤتمر إقليمي“ دعي إليه قادة دول مجاورة.

وأفادت وكالة ”إسنا“ للأنباء، بأن ”اللقاء بين الوزيرين بحث العلاقات الثنائية وآخر المستجدات الإقليمية والدولية“، في حين توقعت بناء على بعض التقديرات، أن ”يقدم وزير خارجية العراق إلى السلطات في طهران، دعوة لحضور إيران قمة بغداد الدولية“.

وكان الإعلام الرسمي الإيراني تحدث عن وصول حسين إلى طهران للقاء ظريف ومسؤولين آخرين، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وتأتي الزيارة غداة إعلان العراق عن أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعتزم المشاركة في ”مؤتمر إقليمي“ تستضيفه بغداد أواخر آب/ أغسطس الجاري.

وأكدت الخارجية العراقية أن الدعوات المرسلة لحضور المؤتمر تشمل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ولم ترشح بعد تفاصيل عن الموعد الدقيق للمؤتمر وكل المشاركين فيه.

ووضع محللون القمة المزمع عقدها في إطار مساعي العراق إلى أداء دور إقليمي يسهم من خلاله في ”استقرار المنطقة“ وينعكس عليه بشكل إيجابي.

وكان وزير الخارجية العراقي، قد التقى نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في الرياض، يوم الأحد.

وذكرت حينها وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه جرى ”خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات السعودية العراقية، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين“.

وأضافت الوكالة: ”كما تطرق الجانبان إلى تعزيز التنسيق الثنائي المشترك، وكل ما من شأنه أن يُسهم في استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية“.