الأسد يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة حسين عرنوس

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، الثلاثاء، مرسوما يقضي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة المهندس حسين عرنوس.

ونشرت الرئاسة الرسمية عبر صفحتها في فيسبوك، التشكيلة الوزارية للحكومة الجديدة، والتي ضمت العماد علي عبد الله أيوب نائبا لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرا للدفاع، والدكتور محمد عبد الستار السيد وزيرا للأوقاف، ومنصور عزام وزيرا لشؤون رئاسة الجمهورية.

وجرى تعيين اللواء محمد خالد الرحمون، وزيرا للداخلية المهندس حسين مخلوف وزيرا للإدارة المحلية والبيئة، والدكتورة سلام سفاف وزيرا للتنمية الإدارية، والدكتور محمد سامر الخليل وزيرا للاقتصاد والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى المهندس محمد رامي مرتيني وزيرا للسياحة.

وضمت الحكومة أيضا، الدكتور بسام إبراهيم وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس سهيل عبداللطيف وزيرا للأشغال العامة والإسكان، والمهندس إياد الخطيب وزيرا للاتصالات والتقانة، والدكتورة لبانة مشوح وزيرا للثقافة، والدكتور دارم طباع وزيرا للتربية، والقاضي أحمد السيد وزيرا للعدل، واالدكتور تمام رعد وزيرا للموارد المائية.

الدكتور كنان ياغي وزيرا للمالية

المهندس زهير خزيم وزيرا للنقل

المهندس بسام طعمة وزيرا للنفط والثروة المعدنية

الدكتور حسن الغباش وزيرا للصحة

السيد زياد صباغ وزيرا للصناعة

المهندس محمد حسان قطنا وزيرا للزراعة والإصلاح الزراعي

المهندس غسان الزامل وزيرا للكهرباء

المهندس محمد فايز البرشة وزير دولة

الدكتور فيصل المقداد وزيرا للخارجية والمغتربين

الدكتور عمرو سالم وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيد عبد الله عبد الله وزير دولة

المهندس محمد سيف الدين وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل

الدكتور بطرس الحلاق وزيرا للإعلام

الدكتورة ديالا بركات وزير دولة