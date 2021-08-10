"حرب الأبراج".. تفجير 7 نواقل للطاقة الكهربائية شمالي العراق

تعرضت سبعة أبراج لنقل الطاقة الكهربائية، اليوم الثلاثاء، إلى تفجير بالعبوات الناسفة، في محافظة كركوك شمالي العراق.

ويأتي ذلك ضمن موجة كبيرة لاستهداف أبراج الكهرباء في العراق، وهو تحدٍ أمني جديد تواجهه المؤسسة العسكرية في البلاد.

وقالت وزارة الكهرباء العراقية في بيان: ”يبدو أن مسلسل استهداف الخطوط الناقلة وتفجير أبراج الكهرباء أخذ يتوسع وبشكل كبير، حيث تتعمد العصابات التخريبية تقطيع أوصال وارتباطات خطوط المنطقة الشمالية بهدف عزلها عن المنظومة الوطنية“.

وأضافت أنه ”تعرض الخط الناقل كركوك – بيجي جهد 400 ك. ف إلى عمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة، ما تسبب في سقوط (7) أبراج والمرقمة، وحدوث أضرار وتقطع في الأسلاك وخروج الخط عن الخدمة في محافظة كركوك“.

وأشارت إلى أن ”فرع شبكة كهرباء كركوك وبالتعاون مع القوات الأمنية والجهد الهندسي باشر العمل على إعادة تشييد البرج المتضرر وإصلاح القطوعات وإعادة تسليك الخط وإعادته للخدمة بأسرع وقت“.

وتشير إحصائيات رسمية إلى أن حصيلة الأبراج التي تعرضت للتفجير في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين بلغت 27 برجا، خلال أسبوع.

ولجأ تنظيم داعش إلى هذا التكتيك الجديد منذ عدة أشهر، حيث يعمد إلى نصب عبوات ناسفة وأحزمة مفخخة على جسم أبراج الكهرباء، وتفجيرها عن بعد، ما يتسبب بأضرار مادية جسيمة، وقطع التيار الكهربائي عن المدن.

ولم تتمكن الحكومة العراقية، حتى الآن، من إيجاد حل جذري لهذا المأزق، في ظل الصعوبات التي تواجهها بسبب بعد تلك الأبراج ووقوعها في مناطق بعيدة عن السكان ومناطق صحراوية، ما يتطلب جهداً كبيراً لتأمينها.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، أمس الأول، إحباط 18 محاولة لاستهداف الطاقة الكهربائية، خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح تلفزيوني إن ”العمليات المشتركة فعّلت خططها لمواجهة الاستهداف المستمر لأبراج الطاقة، حيث تسلم هذا الملف الفريق رشيد فليح، وتمكنّا خلال الفترة الماضية من اعتقال عدد من المتورطين بتلك الأعمال، حيث نحتفظ بالمعلومات التي يدلون بها للاستفادة منها في اعتقال المطلوبين الآخرين، وبالفعل حدث ذلك، بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد، وكذلك القوات الأمنية في إقليم كردستان“.