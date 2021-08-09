"وول ستريت جورنال": معارك درعا تقوض مصداقية روسيا في الملف السوري

رأت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية أن تجدد القتال في سوريا، وتحديدًا في محافظة درعا جنوبي البلاد، يعرقل جهود روسيا لتوسيع نفوذها في الشرق الأوسط.

وساعدت موسكو في التفاوض على اتفاق لوقف إطلاق النار بين النظام والمتمردين في درعا خلال العام 2018، مهد الثورة السورية وأحد معاقل المعارضة المتبقية في البلاد.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن تجدد القتال في المنطقة وارتفاع عدد القتلى ”باتا يهددان الآن بتدمير الهدنة المدعومة من روسيا، التي كان من المفترض أن توفر نهاية للثورة في درعا، ونموذجًا لإنهاء النزاعات في الأجزاء الأخرى التي يسيطر عليها المتمردون في سوريا“.

وشملت التسوية اتفاقية لوقف إطلاق النار، تفاوضت عليها روسيا وتركيا في شمال غرب محافظة إدلب، التي تعتبر أكبر منطقة في البلاد لا تزال تحت سيطرة المعارضة.

ووفق الصحيفة، فإن ”الاشتباكات تهدد الآن بتقويض مصداقية روسيا كحكم سياسي في سوريا، على الرغم من المكاسب التي حققتها من خلال الانحياز إلى الرئيس السوري بشار الأسد ومساعدته على الاحتفاظ بالسلطة“.

من جانبها، كثفت القوات الحكومية السورية في الأسابيع الأخيرة قصفها لدرعا؛ ردا على الاحتجاجات المناهضة للنظام هناك.

وهاجم المتمردون بدورهم بعض المواقع العسكرية الحكومية، على الرغم من أنهم مسلحون بأسلحة محمولة فقط، بعد أن تخلوا عن أسلحتهم الثقيلة في اتفاق السلام لعام 2018، وفقًا لمقاتلين محليين وسكان.

وأسفر قصف القوات الموالية للحكومة عن مقتل ما لا يقل عن 90 شخصًا، بينهم 27 طفلاً، منذ محاصرة جزء من المدينة في نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور أنس المسالمة، من اتحاد منظمات الرعاية الطبية والإغاثة، وهي منظمة إغاثة تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، قوله إن الحصار المفروض على الحي المعروف باسم درعا البلد، أدى إلى قطع الطعام والماء والكهرباء والإمدادات الطبية عن أكثر من 50 ألف شخص.

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أجبر القتال ما يقدر بنحو 24 ألفا آخرين على الفرار من ديارهم.

وقال أبو علي المحاميد، الناشط البارز في درعا البلد: ”ليس لدينا خبز ولا ماء ولا كهرباء ولا الحد الأدنى للعيش“.

جهود فاترة

من جانبهم، زعم المسؤولون العسكريون الروس في أواخر يوليو/ تموز أن القوات السورية تمكنت من تحقيق الاستقرار في درعا، على الرغم من أن السكان يقولون إن جهود روسيا للتفاوض على وقف القتال كانت فاترة.

وشرح المحللون، وفق التقرير، أن ”سيطرة القوات الحكومية على المنطقة بالكامل من شأنها أن تعزز نفوذ موسكو في المنطقة، ومن المستبعد أن يؤدي القتال المتفاقم في درعا إلى إلحاق الضرر بالتحالف الأوسع لروسيا مع الأسد، فهو لن يؤثر على القواعد العسكرية الروسية الموجودة في أماكن أخرى من سوريا“.

وأشار تقرير ”وول ستريت جورنال“ إلى أنه في حين لم ترد الحكومة الروسية على طلب التعليق، رفض النظام السوري الانتقادات الغربية لهجومه، قائلاً إنه يحارب الإرهابيين.

وقبل عقد من الزمان، في ذروة ”الربيع العربي“، فجرت الاحتجاجات في درعا انتفاضة جماهيرية تطالب بالإطاحة بالأسد قبل أن تتحول بسرعة إلى تمرد مسلح، مكن المتمردين من السيطرة على أجزاء من محافظة درعا لمدة 7 سنوات تقريبًا، حتى استعاد النظام الكثير منها في هجوم عسكري عام 2018.

وقسم اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2018، الذي توسطت فيه روسيا، المحافظة إلى جزأين، أحدهما عادت فيه السيطرة العسكرية الكاملة للحكومة، والآخر مُنح حكمًا ذاتيًا جزئيًا، وفي المقابل وافق المتمردون على تسليم المدفعية والأسلحة الثقيلة الأخرى، وانضم بعضهم إلى الجيش السوري.

وذكرت الصحيفة أن ”المبادرة الروسية، وهي أول من يدعم حكومة الأسد، وتصور موسكو كصانع للسلام، كانت هي حجر الزاوية في جهد أوسع لكسب المزيد من النفوذ في جميع أنحاء الشرق الأوسط“.

شكوك

وتابع التقرير: ”إلا أن تجدد القتال في درعا يثير الشكوك حول قدرة موسكو على لعب دور الوسيط بشكل فعال، وبينما يحاول نظام الأسد إخضاع جنوب سوريا بالكامل لسيطرة الحكومة، بدعم جزئي من إيران ووكلائها، قد تكون هناك تداعيات في أماكن أخرى من البلد الذي مزقته الحرب“.

ويعيش ملايين السوريين في منطقة منفصلة يسيطر عليها المتمردون في الشمال الغربي، حيث تشن القوات الموالية للحكومة هجمات متعددة، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار بين روسيا وتركيا.

وقالت الزميلة في المجلس الأطلسي في واشنطن، وعضو اللجنة الدستورية السورية جمانة قدور: ”لا أعتقد أننا رأينا نهاية القصة السورية، فلم تتحقق التوقعات في الأماكن التي اعتقدنا أنها ستستأنف الحياة الطبيعية، ولا أعتقد أننا يجب أن نشعر بثقة كبيرة“.

وتطالب جماعات المعارضة السورية الولايات المتحدة بالضغط على روسيا للمساعدة في وقف هجوم النظام السوري.

وفي تغريدة بتاريخ 4 آب/ أغسطس، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكين: ”ندين هجوم نظام الأسد الوحشي على درعا، وندعو إلى وقف فوري للعنف الذي أودى بحياة المدنيين، وتشريد الآلاف الذين يعانون من نقص الغذاء والدواء“.

وخاضت إدارة بايدن بالفعل سجالاً مع روسيا بشأن سوريا، حيث تفاوضت واشنطن على تجديد عمليات مساعدات الأمم المتحدة في شمال غرب سوريا الذي يسيطر عليه المتمردون، في يونيو/ حزيران الماضي، متجنبة التهديد الروسي بحق النقض الذي كان سيقطع شريان الحياة عن ملايين الأشخاص.

وفي تلك الأثناء، بدأ السكان يشعرون بالعبء الأكبر للصراع داخل منطقة درعا المحاصرة، والذي تصاعد بعد أن طالب النظام الثوار بتسليم أسلحة خفيفة كان مسموحًا لهم الاحتفاظ بها في ظل هدنة 2018.

ويتهم البعض روسيا بالفشل في الوفاء بالتزامها المتمثل في ضمان وقف إطلاق النار، وقال عدنان مسالمة، المحامي والمفاوض المعارض: ”المفاوضات مختلة“.

وأشار آخرون، وفق صحيفة ”وول ستريت جورنال“، إلى أن الغذاء والمياه النظيفة باتت شحيحة الآن، وقالت منظمات إغاثة إن العيادة المخصصة الوحيدة في المنطقة أغلقت أبوابها بسبب القصف الحكومي.

وفي أواخر يوليو/ تموز الماضي، سقطت 4 قذائف هاون على مستشفى درعا الوطني خارج المنطقة المحاصرة، ما أدى إلى تدمير خزان مياه، وتدمير وحدة غسيل الكلى في المنشأة.

وذكر تيم الأحمد، وهو ناشط إعلامي يعيش في المنطقة المحاصرة: ”أعتقد أن هناك احتمالا كبيرا لوقوع مذبحة طائفية إذا لم يتم حل الأزمة“.