مركز دراسات إسرائيلي: حماس هي المحرك الرئيس للتصعيد الأخير في جنوب لبنان

حمّل مركز دراسات إسرائيلي، حركة حماس الفلسطينية، مسؤولية التصعيد الأخير، بين تل أبيب وحزب الله اللبناني.

ورأى تحليل، نشره مركز ”بيغين – السادات“ للدراسات الإستراتيجية، الإثنين، أن حماس هي المحرك الرئيس للتصعيد الأخير بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.

ويشير التحليل، الذي أعده الباحث الإسرائيلي، دورون ماتزا، إلى أن حماس تعمل على فرض معادلة جديدة، تريد من خلالها توسيع رقعة الدائرة الجغرافية المحلية التي تعمل منها، أي قطاع غزة، إلى ساحات أخرى في دول عربية.

وذكر أن الرد الإسرائيلي العسكري على ما يحدث في الجبهة الشمالية، ”ينبغي أن يطال قطاع غزة، كونه مركز العصب السياسي والاجتماعي والميداني لحركة حماس“.

ونوّه التحليل، إلى أنه ”عقب سنوات من الهدوء على الحدود اللبنانية، عاد التوتر، وأصبحت إسرائيل أمام منزلق خطر يمكنه أن يورطها في مواجهة عسكرية مع حزب الله، الذي لا يعتبر مسؤولا بشكل مباشر عن التصعيد الأخير“.

وعلل ذلك بأن ”حزب الله في النهاية أطلق صواريخ صوب إسرائيل، ردا على قصف سلاح الجو الإسرائيلي لجنوب لبنان يوم الخامس من الشهر الجاري، فيما جاء القصف الجوي الإسرائيلي ردا على ثلاث وقائع إطلاق صواريخ منفصلة من جنوب لبنان صوب الجليل، نفذتها خلايا فلسطينية“.

تحول كبير

وذهب التحليل، إلى أنه على الرغم من أن الرد الإسرائيلي كان ”خطوة صحيحة“، ولكنه لم يكن بالمكان الصحيح، ولم يكن ضد الكيانات الصحيحة، ”لأن من يقف وراء قصف الصواريخ في المرة الأولى كانت خلايا فلسطينية، تعمل من جنوب لبنان“.

واعتبر أن ثمة تحولا كبيرا في رؤية حماس، حيث تعمل الحركة للمرة الأولى منذ تأسيسها على توسيع دائرة عملياتها من خارج المحيط الجغرافي المحلي ليمتد إلى دول عربية مجاورة، على غرار ما قامت به منظمة التحرير الفلسطينية في سنوات الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.

ورأى الباحث- الذي يقول المركز، إنه تولى مناصب استخبارية في الماضي- أن سببين يقفان وراء هذا التحول، الأول سبب ميداني، لأنه منذ حرب غزة الأخيرة في أيار/ مايو الماضي، تجد ”حماس“ صعوبة في تنفيذ عمليات ضد إسرائيل انطلاقا من القطاع، على غرار إطلاق البالونات الحارقة أو إطلاق الصواريخ“.

ويعتقد أن السبب الثاني، هو إستراتيجي، لأنه منذ الحرب الأخيرة تبنت حماس رؤية تسعى لإخراج النزاع من طابعه المحلي وتوسيعه ليحمل طابعا إقليميا، تظهر فيه الحركة على أنها حجز الزاوية لـ ”المقاومة“ في الشرق الأوسط بأسره، مستعينة بشعارات مثل ”النضال من أجل القدس“.

معادلة جديدة

وأردف الباحث بالقول، إن ”الحديث هنا يجري عن تطور خطير يدل على تغييرات فكرية لدى حماس فيما يتعلق بمسألة المقاومة، مستغلة في ذلك انهيار الدولة اللبنانية وضعف مراكز القوة فيها“.

وأقر بأنه حتى الآن من غير المعروف ما هي نوايا حماس لتفعيل دور الخلايا الفلسطينية في جنوب لبنان في مسألة إطلاق الصواريخ.

واستدرك بالقول ”لكن الانطباع هو أنه سيكون من الصعب على إسرائيل التعامل مع هذا الواقع من خلال تصعيد عسكري وسياسي مع حزب الله وحكومة لبنان؛ لأن العنوان الصحيح لإدارة هذه المعركة ينبغي أن يكون حركة حماس في غزة“.

ودعا الباحث، إسرائيل إلى وضع معادلة جديدة تقوم على أن ”غياب الهدوء في الشمال يقابل بغياب الهدوء في القطاع“.

ولفت إلى أن كل منطق آخر يقوم على رد غير فعال وغير منظم داخل الساحة اللبنانية، قد يحول شمال إسرائيل إلى ساحة حرب دامية.