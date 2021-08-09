تهديد للبابا بالقتل.. ضبط 3 رصاصات في طريقها إلى الفاتيكان

صادرت الشرطة الإيطالية، اليوم الإثنين، ظرفا بريديا كان موجها لبابا الفاتيكان، يحتوي على 3 رصاصات مسدس.

وقالت الشرطة الإيطالية، إنها صادرت ظرفا موجها إلى البابا فرنسيس، يحتوي على 3 رصاصات مسدس، في منشأة لفرز البريد قرب مدينة ميلانو، شمالي البلاد.

واستدعى العاملون بالبريد الشرطة بعد أن اعترضوا الظرف الليلة الماضية في بلدة بسكيرا بوروميو.

وكشفت الشرطة لوكالة ”رويترز“، أن الظرف مرسل من فرنسا، وكان موجها إلى ”البابا، مدينة الفاتيكان، ساحة القديس بطرس“.

ولم يدل متحدث باسم الفاتيكان بتعليق على الأمر.

ويواجه الفاتيكان منذ أعوام، أزمات عدة، وفي يوليو/ تموز الماضي أمر قاض في الفاتيكان بمحاكمة 10 أشخاص من بينهم كاردينال إيطالي في جرائم مالية مزعومة تشمل الاختلاس وغسيل الأموال والاحتيال والابتزاز وإساءة استغلال المنصب.

ومن بين المتهمين الكاردينال أنجيلو بيكيو، الذي أقاله البابا فرنسيس العام الماضي، والرؤساء السابقون لوحدة الاستخبارات المالية بالفاتيكان، ووسيطان إيطاليان متورطان في شراء الفاتيكان مبنى في منطقة فاخرة في لندن. وبحسب وكالة ”رويترز“ فقد وافق البابا فرنسيس شخصيا على قرار القاضي بشأن توجيه الاتهام إلى الكاردينال الإيطالي وفقا لقانون الكنيسة في الفاتيكان.

وفي أواخر يوليو/ تموز 2018، قبل البابا فرنسيس استقالة تيودور مكاريك كبير الأساقفة السابق في العاصمة الأمريكية واشنطن وأحد أبرز الشخصيات داخل الكنيسة الكاثوليكية وذلك بعد مزاعم انتهاكات جنسية لقصر وشبان.

وقال الفاتيكان في بيان إن مكاريك أرسل خطاب استقالته للبابا ليل الجمعة.

وجاء في البيان: “قبل البابا فرنسيس استقالته من منصب الكاردينال وأمر بتعليق توليه أي منصب كهنوتي إلى جانب إلزامه بالبقاء في منزل لم يحدد له حتى الآن لقضاء الحياة في الصلاة والتكفير عن الذنوب لحين النظر في الاتهامات المنسوبة إليه أمام محكمة كنسية عادية”.

وفي أغسطس/ آب 2018 اتهم مسؤول كبير سابق بالفاتيكان البابا فرنسيس بأنه كان على علم بمزاعم انتهاكات جنسية ارتكبها كاردينال أمريكي بارز على مدى سنوات ودعا البابا للاستقالة في هجوم لم يسبق له مثيل على البابا من داخل الكنيسة.

وفي رسالة مؤلفة من 11 صفحة تم تسليمها للمنابر الإعلامية الكاثوليكية المحافظة خلال زيارة البابا لأيرلندا اتهم كبير الأساقفة كارلو ماريا فيجانو قائمة طويلة من مسؤولي الفاتيكان والكنيسة الأمريكية الحاليين والسابقين بالتستر على قضية الكاردينال تيودور مكاريك الذي استقال الشهر الماضي.