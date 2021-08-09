العراق.. الجيش يعلن مقتل اثنين من عناصره وقيادي في داعش باشتباكات شمالي بغداد

أعلن الجيش العراقي، الإثنين، أن قوة تابعة له تمكنت من قتل عمر جواد المشهداني، المسؤول عن نقل الانتحاريين في تنظيم داعش المتشدد إلى بغداد، بعد اشتباكات مع الأمن العراقي في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني الرسمية في بيان، إن ”كمينا نصب من قبل قوة مشتركة من جهاز الأمن الوطني والفرقة السادسة في قيادة عمليات بغداد وحشد الطارمية، أدى إلى مقتل الإرهابي عمر جواد المشهداني“.

وأضافت الخلية أن ”الإرهابي يقوم بنقل الإرهابيين الانتحاريين لتنفيذ عملياتهم ضد الأبرياء، حيث يعد مقتل هذا المجرم صفعة جديدة لعناصر عصابات داعش الإرهابية المنهزمة“.

في السياق، أفاد مصدر أمني عراقي، لـ“إرم نيوز“، بأن ”الاشتباك أسفر عن مقتل جنديين من الجيش العراقي، فيما شارك طيران الجيش بعملية تمشيط ضمن منطقة الطارمية التي حصل فيها الاشتباك“.

وتأتي تلك الحوادث، في ظل تزايد التقارير عن رصد نشاط لتنظيم داعش في العراق وسوريا، فضلا عن دول أخرى، واتباع التنظيم لتكتيكات جديدة تضمن استمراره.

وشهدت مدن في العراق وسوريا، خلال الأسابيع الأخيرة، تحركات وعمليات لعناصر التنظيم، تزامنت مع تحذيرات من تجميع التنظيم لصفوفه من جديد في البلدين.

وفي العراق، بدا نشاط التنظيم أشد وضوحا، عبر استهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية، في مختلف محافظات البلاد، وتنفيذ عمليات اغتيال ضد منتسبين في القوات الأمنية، خاصة في محافظات غربي البلاد، وتفجير سيارات مفخخة في العاصمة بغداد، كما حصل في مدينة الصدر الأسبوع الماضي.

ومطلع الشهر الجاري، قالت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، إن عناصر داعش يعيدون تنظيم صفوفهم في العراق، بعد أربع سنوات من هزيمتهم في معركة الموصل، حيث تهاجم مجموعات صغيرة من مسلحيهم نقاط التفتيش العسكرية والشرطية، وتغتال القادة المحليين، وتهاجم شبكات الكهرباء والمنشآت النفطية.

وجاء في تقرير للصحيفة، أنه ”بسبب عدم قدرتهم على السيطرة على الأراضي، في مواجهة القوات الحكومية العراقية الأكثر تفوقا، فقد لجأ مسلحو داعش إلى ما يشبه حياة الرُحّل، وصاروا يبحثون عن مأوى في الجبال والوديان، ويتحركون باستمرار حتى يتم حشد الموارد الكافية والرجال، لرص الصفوف مجددا، بعد استنزاف مواردهم المالية“.

وكان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، حذّر مرارا من أن التنظيم يعيد لملمة صفوفه، بمناطق في العراق وشرق سوريا.