تقرير عبري: وفد أمني إسرائيلي زار القاهرة وبحث ملف غزة

كشف تقرير عبري يوم الأحد، أن وفدا أمنيا إسرائيليا، زار العاصمة المصرية القاهرة وبحث مع المسؤولين المصريين ملف قطاع غزة، دون أن يحدد تاريخ الزيارة.

وقال موقع ”واللا“ العبري، إن الوفد الإسرائيلي التقى رئيس المخابرات المصرية العامة اللواء عباس كامل، وبحث معه الملفات المتعلقة بقطاع غزة، خصوصا زيادة الرقابة من قبل القاهرة على المواد ذات الاستخدام المزدوج التي تدخل القطاع.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم إنه ”بدون تشديد الرقابة على البضائع التي تدخل من مصر لغزة، ستكون حماس قادرة على تجديد إنتاج الأسلحة وملء مخزون الصواريخ، وإذا حدث هذا فإن خطر اندلاع تصعيد جديد سيزداد“.

وأفاد مسؤول عبري رفيع المستوى أن ”الوفد بحث ملف غزة بكافة تفاصيله خصوصا كل ما يتعلق بالتهدئة والمفاوضات من أجل التوصل لوقف إطلاق نار وتهدئة طويلة الأمد“.

وضم الوفد الإسرائيلي كلا من رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات، الذي قدم استقالته، حيث رافقه بالزيارة المسؤول السابق في الموساد، إيال حولتا الذي عين في منصب مستشار الأمن القومي، ورئيسا لمجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، وفق المصدر ذاته.

وتعثرت الاتصالات بين الجانب الإسرائيلي وحركة حماس، بسبب الخلافات العديدة بين الطرفين حول ملفات الإعمار والجنود والأسرى المحتجزين لدى الحركة في قطاع غزة.

وترعى مصر مباحثات التهدئة بين الجانبين، منذ وقف العملية العسكرية على قطاع غزة والتي شنها رئيس المعارضة الحالية في الحكومة السابقة بنيامين نتنياهو، بعد قصف الفصائل المسلحة مدن تل أبيب والقدس، ردا على الأحداث في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، التي اندلعت في أيار/ مايو الماضي.

وتشترط حماس فتح معابر قطاع غزة، وإدخال البضائع، والمواد الخام المختلفة إلى القطاع دون شروط أو قيود إسرائيلية، وهو الأمر الذي ترفضه تل أبيب وتفرض رقابة شديدة على دخول المواد والبضائع للقطاع.

كما ترفض حماس ربط ملف الإعمار، بملف تبادل الأسرى والجنود لديها، حيث تؤكد أن هذا الملف منفصل عن الملفات الأخرى، وهو ما ترفضه إسرائيل وتشترط بدء الإعمار، بإعادة الجنود والمفقودين لدى الحركة.