قائد الحشد الشعبي: نسعى لتطبيق نموذج الحرس الثوري الإيراني في العراق

دعا رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، فالح الفياض، الأحد، إلى الاستفادة من تجربة الحرس الثوري الإيراني، في الوقت الذي أشاد فيه بدعم الشعب الإيراني وحرس الثورة للشعب العراقي والحشد الشعبي.

وقال الفياض، إن الحشد الشعبي يسعى إلى تطبيق نموذج الحرس الثوري في العراق.

وأضاف الفياض، خلال لقائه قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي في طهران، على هامش مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، ”نفتخر بالحرس الثوري، ونرى من مسؤوليتنا أن ندرس الاستفادة من تجربة الحرس وفق قوانين وخصائص العراق“.

وأوضح الفياض، أن ”الحشد الشعبي يعتبر نفسه مدينا لجهود الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس اللذين ضحيا بنفسيهما في هذا الطريق“.

وأشار إلى أن ”العدو تصور أن اغتيال الحاج قاسم سيجفف جذور الشجرة الطيبة للمقاومة والحشد الشعبي، إلا أنه وفي ظل الحكمة والسنن الإلهية وببركة دماء الشهداء والإمدادات الغيبية فإن هذا التيار يمضي إلى الأمام، وأن قرار خروج القوات الأمريكية من العراق بعد استشهاد هذين العزيزين كان حدثا مهما وكبيرا جدا“.

من جهته، قال سلامي خلال اللقاء، إن ”ما نتحدث عنه اليوم بعنوان زوال أمريكا من الساحة العالمية قد حدث جزء مهم منه في العراق، أي أن المقاومة التي تبلورت فيه قد أضعفت الأمريكيين واستنزفت قدراتهم“.

وأثارت تصريحات رئيس هيئة الحشد الشعبي، غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بإبعاده عن رئاسة الحشد، وإعادة هيكلة المنظومة الأمنية، وفق المعايير العالمية بعيدا عن سطوة الأحزاب والميليشيات.

ومنذ تأسيس الحشد الشعبي في العراق بشكل رسمي 2016، فإن جدل العلاقة والترابط مع الحرس الثوري الإيراني لا يزال قائما، ففي الوقت الذي تنفي فيه جهات رسمية من الحشد الشعبي ذلك، تؤكده أخرى تابعة للفصائل المسلحة، المنضوي بعضها ضمن الحشد الشعبي.

وكانت خطة تأسيس الحشد تتضمن مسارين؛ الأول ضم جزء من كل الميليشيات المسلحة، إلى هيكل الحشد ليكون ممثلا عنها، وتحصل على التمويل العسكري من الحكومة بشكل رسمي، مثل الأسلحة والذخائر، ومرتبات الجنود والمقرات العسكرية، فيما يبقى جزء من تلك المجموعات، لا ينتمي إلى مؤسسة الحشد الشعبي، فيما تسمى حاليا، (هيئة تنسيقية المقاومة).

وفي حال تعرضت تلك المجموعات إلى قصف في العراق، فإنها تؤكد تبعيتها للحشد الشعبي، لكن إذا تعرضت للاستهداف خارج البلاد، مثل سوريا، فإنها تؤكد سريعا بأن من تعرضوا لذلك هم ضمن فصائل المقاومة وليس الحشد الشعبي، للتخلص من أي تبعات حيال ذلك.