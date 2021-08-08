"حرب الأبراج".. تفجير خط ناقل للكهرباء شمال العراق (صور)

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأحد، عن تعرض خط نقل الطاقة في محافظة نينوى شمالي البلاد، إلى هجوم جديد أدى إلى تفجير أحد أبراج الكهرباء.

وقالت الوزارة العراقية في بيان صدر عنها، إن ”خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق شرق الموصل – سد الموصل التابع للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية، تعرض إلى عمل تخريبي إرهابي، أدى إلى تفجير البرج المرقم 23 وهو يعبر نهر دجلة وبارتفاع 60 مترا“.

وأضافت، أن ”الهجوم أدى إلى تضرر البرج، مع حدوث تقطع في الأسلاك بمنطقة السلامية قرب قرية الكصر في محافظة نينوى، وتسبب بتراجع بساعات تجهيز الطاقة الكهربائية لعموم محافظة نينوى“.

وأوضحت الوزارة أن ”مسلسل تفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية أخذت حلقاته تتسلسل في المناطق الشمالية، وهدفه فصل المنظومة الوطنية ما بين المحافظات وإيقاف مشاريع وزارة الكهرباء، واستنزاف قدراتها وإمكانياتها وإنهاك ملاكاتها“.

وتعرض الخط مؤخرا إلى استهداف بالعبوات الناسفة، وتمكنت كوادر الوزارة من إصلاح الخلل، وإعادة تأهيله، لكنه تعرض اليوم الأحد إلى تفجير آخر، وفق وسائل إعلام محلية.

وتشير بيانات رسمية، صدرت عن وزارة الداخلية العراقية، إلى أنه منذ مطلع العام الجاري، وحتى يوليو/ تموز الماضي، تعرض أكثر من 100 برج للتخريب، فضلا عن 50 خطا لنقل الطاقة.

ولا تتمكن القوات العراقية، بشكل دائم من إحباط تلك الهجمات، إذ غالبا ما تنجح الجهات المنفذة لعمليات التخريب، وتتمكن من إسقاط تلك الأبراج، وهو ما حصل الأحد الماضي، عندما تعرض برج للطاقة جنوب شرقي بغداد إلى تفجير بالعبوات.

وواجه العراقيون بغضب عارم استهداف مجموعات مسلحة ”مجهولة“ العديد من محطات إنتاج الكهرباء وخطوط نقلها وأبراج الطاقة الرئيسة.

وأشار مراقبون إلى وجود مشروع متكامل للجهات المستهدِفة، تتوخى زيادة الضغط على المواطنين، وخلق رابط وتبعية للعراق بإيران في مجال الحصول على الطاقة الكهربائية.

واتسعت عمليات تخريب الأبراج، خلال الفترة الماضية، حيث تنقلت بين مناطق غرب البلاد، وشمالها، وصولا إلى العاصمة بغداد، والخميس الماضي، تعرضت محافظات صلاح الدين وكركوك ونينوى، إلى أقسى هجوم، حيث انفجر 13 برجا للكهرباء في وقت واحد، ما أغرق محافظة صلاح الدين، بالظلام، إضافة إلى مدن أخرى من محافظات كركوك ونينوى.