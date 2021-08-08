بينيت: لا يمكن لإيران زعزعة استقرار المنطقة دون دفع الثمن

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، (نفتالي بينيت)، الأحد، إن حزب الله وإيران يجران لبنان إلى مواجهة مع إسرائيل، وإن على الجيش والدولة في لبنان تحمل مسؤوليتهما تجاه ذلك.

وأضاف بينيت، في تصريحات صحفية خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية ”لا يمكن لإيران أن تستمر في العبث باستقرار المنطقة دون دفع الثمن، في لبنان هناك صحوة مهمة للغاية لكثير من المواطنين ضد حزب الله والتدخل الإيراني في البلاد، نتيجة الأزمة الاقتصادية والسياسية الحادة هناك، فإيران وحزب الله يعقدان الجبهة ضد إسرائيل، ولا يهمنا ما إذا كانت منظمة فلسطينية أو مستقلة من أطلقت الصواريخ صوب كريات شمونة“.

وحول إطلاق البالونات الحارقة من غزة، أكد رئيس الحكومة أن ”الجيش الإسرائيلي قصف أهدافا لحماس في غزة، وآمل أن تفهم حماس التلميحات بخصوص ذلك وتسيطر على مطلقي البالونات، لا تهمنا الأسباب سواء أكانوا ضجرين أم منزعجين، أم أي أعذار أخرى، فإن المسؤولية تقع على عاتق حماس“.

وعاد التوتر إلى الحدود الشمالية الإسرائيلية، بعد إطلاق حزب الله عددا من الصواريخ باتجاه المدن الإسرائيلية الجمعة الماضي، إذ رد الجيش الإسرائيلي بقصف مناطق تابعة لحزب الله، بعشرات القذائف من المدفعية الإسرائيلية.

في السياق، تقدمت إسرائيل بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي في أعقاب الرشقات الصاروخية التي انطلقت من الجنوب اللبناني باتجاه شمال إسرائيل.

وفي إطار بحث الرد على هذه الصواريخ، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الولايات المتحدة الأمريكية إلى ”اتخاذ إجراءات إضافية من أجل إحباط الأنشطة الإيرانية، بما في ذلك برنامجها النووي وهجماتها في المنطقة وخاصة استخدامها للطائرات دون طيار والصواريخ“.

لكن الحكومة الأمريكية بقيادة جو بايدن، دعت الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني إلى منع الهجمات اتجاه الأراضي الإسرائيلية والسيطرة على الأراضي الواقعة جنوب لبنان التي أطلِقت منها الصواريخ.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي الرسمية، أن الوفد الإسرائيلي الذي غادر قبل أيام إلى واشنطن لترتيب زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي (نفتالي بينيت)، قد عاد دون أن يتوصل إلى اتفاق مع المسؤولين الأمريكيين حول الموعد المحدد للزيارة، موضحة أن الزيارة قد تؤجل بسبب تفاقم أزمة كورونا والإجراءات التي قد تتخذها الحكومة الإسرائيلية.