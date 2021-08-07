منظمة حقوقية: اغتيال معارض إيراني كردي في شمال العراق

أفادت منظمة ”هنجاو“ الكردية الإيرانية المعارضة، اليوم السبت، باغتيال قيادي في المعارضة الكردية الإيرانية في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق.

وقالت المنظمة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إن ”موسى بابا خاني الناشط السياسي وعضو قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني جرى اغتياله الليلة الماضية في أربيل“.

وأضافت المنظمة الحقوقية أنه ”تم العثور على جثة موسى بابا خاني، الناشط السياسي من محافظة كرمنشاه غرب إيران، وعضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني وسط أربيل“.

من جهته، أصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني بيانًا نشرته المنظمة الحقوقية، قال فيه إن ”قوات الأمن الإيرانية اختطفت موسى بابا خاني وهو في طريقه إلى أربيل يوم الخميس الماضي“، مؤكدًا ”أن آثار التعذيب الشديد ظهرت على جسده“.

وموسى بابا خاني، البالغ من العمر 39 عامًا، من مواليد كرمانشاه، وكان عضوًا في الحزب الديمقراطي لمدة 20 عامًا، وكذلك عضوًا في اللجنة المركزية بالمؤتمر الأخير للحزب.

وبينت منظمة ”هنجاو“ المعنية بشؤون الأكراد في إيران، أن ”جثمان موسى بابا خاني جرى نقله إلى الطبيب الشرعي في أربيل، ولم تنشر القوات الأمنية في إقليم كردستان حتى الآن أي أنباء عن ذلك“.

وفي منتصف شهر يوليو/تموز الماضي، أفادت المنظمة ذاتها، بأن ناشطًا سياسيًا من أبناء القومية الكردية جرى اغتياله بمدينة السليمانية الواقعة بإقليم كردستان شمال العراق.

وذكرت أن ”الناشط السياسي الإيراني الكردي (بهروز رحيمي) البالغ من العمر 49 عامًا، جرى اغتياله في أحد أحياء محافظة السليمانية على أيدي مسلحين مجهولين“.

فيما أشار ناشطون بأصابع الاتهام إلى الأجهزة الأمنية الإيرانية، التي اغتالت في العقود الأخيرة ما يقرب من 400 من الناشطين السياسيين وأعضاء أحزاب كردية إيرانية داخل إقليم كردستان.

وتنشط جماعات كردية إيرانية معارضة في المناطق الجبلية للحدود الإيرانية شمال غرب البلاد مع تركيا، وكذلك في إقليم كردستان شمال العراق، وتشهد تلك المناطق بين الحين والآخر مواجهات مع مسلحين من الأحزاب الكردية مع القوات الإيرانية.

ويبلغ عدد الأكراد نحو 10 % من مجموع سكان إيران، البالغ عددهم نحو 84 مليون نسمة، وتُعاني مناطق الأكراد في إيران من الفقر، واقتصاد هش، جراء إهمال النظام الإيراني.