بسبب حفل غنائي.. تفجير عبوة ناسفة قرب منتجع سياحي في غزة

فجر مجهولون في قطاع غزة اليوم السبت عبوة ناسفة بجوار منتجع سياحي شمال القطاع، وذلك بسبب قرار إدارة المنتجع إقامة حفل غنائي بالمنتجع السياحي أمس الجمعة.

وقالت مصادر محلية إن مجهولين أقدموا على تفجير عبوة ناسفة بجوار منتجع ”بيانكو“ السياحي شمال القطاع، الأمر الذي أدى إلى انهيار جزء من سوره الخارجي، دون التسبب بأضرار كبيرة في المنتجع، مرجحة أن تكون جماعات متطرفة وراء التفجير.

وأوضحت المصادر أن ”الانفجار جاء بعد تحذيرات من مجموعات سلفية ومتطرفة على إثر قرار إدارة المنتجع تنظيم حفل غنائي أمس الجمعة، الأمر الذي اعتبرته تلك المجموعات مخالفا للشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد“.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة المنتجع السياحي رفضت طلب المجموعات السلفية، وأصرت على تنظيم الحفل الغنائي.

وفي السياق، تداول نشطاء فلسطينيون منشورا لأحد قيادات التيار السلفي بغزة، عيسى مقداد، يعود إلى الخامس من أغسطس/ آب الجاري، قال فيه: ”ذهبنا اليوم لمنتجع بيانكو من أجل إنكار المنكر قبل حدوثه حيث إن هذا المنتجع سيقيم غداً حفلا غنائيا مختلطا على شاطئ بحر بيت لاهيا حيث إننا توجهنا للمكان اليوم، ورفض صاحب المنتجع التعاطي معنا وهو مصر على إقامة الحفل الغنائي“.

وأضاف مقداد: ”نطالب الحكومة بإيقاف هذا المنكر قبل وقوعه، وأطالب جميع الدعاة والمشايخ والغيورين إنكار هذا المنكر عبر صفحاتهم وكتابة اسم المكان والتحذير منه لأن الرجل يعلن المنكر علنيا فعلينا الإنكار العلني بعد رفضه الاستجابة لنا“.

وتابع: ”الرجاء الدخول على صفحة المنتجع والإنكار بحكمة وموعظة حسنة حتى نبرأ إلى الله مما يصنع هؤلاء من فساد منظم على أرض الجهاد، حيث إن هذا المكان لا يبتعد إلا مسافة قريبة على. بلادنا المحتلة فهكذا أصبحت ثغورنا، الرجاء من الجميع مشاركة المنشور حتى يصل لأقصى عدد ونكون سببا فى إغلاق باب الشر هذا“.

ولم يصدر عن وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، أي تعليق على حادثة التفجير.

وفي السياق، نفى مدير منتجع ”بيانكو“، زهير السقا، الأنباء التي تتحدث عن وقوع أضرار بالمنتجع نتيجة تفجير استهدف الجدار الخارجي للمنتجع، صباح اليوم السبت، شمال قطاع غزة.

وقال السقا، في تصريح صحفي: ”ننفي وقوع أية أضرار داخل المنتجع نتيجة التفجير، حيث إن التفجير وقع بجانب المنتجع، أما الأنباء التي تتحدث عن وجود أضرار فهي غير صحيحة“، وفق موقع ”دنيا الوطن“ المحلي.