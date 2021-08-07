المرصد السوري: مسلحون يذبحون راعيي غنم في ريف الرقة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بأن مسلحين هاجموا قرية في ريف الرقة، وذبحوا اثنين من رعاة الأغنام، فيما توجهت أصابع الاتهام إلى ميليشيات موالية للقوات الحكومية وإلى خلايا تنظيم داعش التي تنشط في البادية السورية.

ورصد المرصد السوري ما قال إنه ”فصل جديد من فصول عمليات استهداف الرعاة والمدنيين الذين يتواجدون في البادية السورية، ضمن مناطق نفوذ النظام السوري والميليشيات الموالية له“.

وقال المرصد على موقعه الإلكتروني إن ”مسلحين هاجموا أمس الجمعة منزلا في قرية العطشانة الواقعة غربي الرصافة ضمن بادية محافظة الرقة، وقتلوا رجلين اثنين ذبحاً بالسكاكين، بالإضافة لسرقة المواشي، وسط اتهامات للميليشيات الموالية لإيران بالوقوف وراء الحادثة الشنيعة“.

وتتواجد الميليشيات الموالية لإيران بكثرة في تلك المنطقة، كما ينشط فيها تنظيم داعش أيضا، بحسب المرصد.

وكان المرصد قد أشار في آذار/مارس الماضي إلى العثور على أربع جثث تعود لرعاة أغنام، من أهالي ناحية تل الضمان، داخل أرض زراعية في منطقة رجم الصوان ببادية خناصر في ريف حلب الجنوبي.

وقال إن سبب وفاتهم هو تعرضهم لطلق ناري في الرأس.

وفي تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، أوضح المرصد أن مسلحين يرجح أنهم من الميليشيات الموالية لإيران، هاجموا رعاة أغنام من إحدى القبائل في محيط قرية رسم الطويل ضمن ناحية جب الجراح بريف حمص الشرقي، وقتلوا ثلاثة منهم ذبحاً بالسكاكين، كما سرقوا مواد تموينية من منازل المنطقة قبل أن يلوذوا بالفرار.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت في تقرير لها صدر في أيلول/ سبتمبر 2020 إن ”الصراع السوري يوضح أن كلا من داعش والميليشيات الشيعية التابعة لإيران يغذيان أحدهما الآخر مستغلين ظروف الصراع لتعزيز قبضتهم على المجتمعات المحلية“.

وتبلغ مساحة البادية السورية نحو 80 ألف كيلومتر مربع، وتمتد من أطراف أرياف حلب وحمص وحماة والرقة وصولا الى الحدود السورية العراقية، وهي مناطق توصف بأنها رخوة أمنيا إذ تتداخل فيها مناطق النفوذ بين الحكومة السورية وداعش، وهو ما يشكل خطرا على رعاة الأغنام.

وكانت قناة الحرة الأمريكية قد نقلت في تقرير سابق عن الباحث في مركز ”عمران للدراسات الاستراتيجية“، نوار شعبان، قوله إن ”رعاة الغنم يتحركون بمناطق واسعة، وبمجرد وجودهم في منطقة غير مؤمنة بشكل كامل يعتبر ذلك وكأنه دعوة لأي جهة عسكرية متطرفة بقتلهم وسرقة ماشيتهم“.

وأضاف شعبان: ”تصفية رعاة الغنم يمكن تصنيفها ضمن العمليات بغرض السرقة، وليس لها أبعاد أمنية أو سياسية“.