إسرائيل تقصف أهدافا لحماس رداً على إطلاق بالونات حارقة من غزة

شنت مقاتلات حربية إسرائيلية، اليوم السبت، عدة غارات على مواقع تابعة للفصائل المسلحة في قطاع غزة.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية موقع ”الإدارة المدنية“ شمال قطاع غزة، بصاروخين على الأقل، كما استهدفت الطائرات الحربية ”جبل الريس“، شمال القطاع أيضا.

وذكر موقع صحيفة ”معاريف“، أن الجيش الإسرائيلي قصف أهدافا في قطاع غزة ردا على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع في وقت سابق.

وأشارت مصادر محلية فلسطينية إلى أن المضادات الأرضية التابعة للفصائل المسلحة في قطاع غزة أطلقت نيرانها صوب طائرات إسرائيلية حلقت في شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اندلاع عدد من الحرائق في مستوطنات غلاف غزة، بفعل بالونات حارقة.

وقال موقع صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ الاسرائيلية، إن ”عدد الحرائق في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة ارتفع إلى 4 حرائق“.

وأكد الموقع الإسرائيلي، أن هذه الحرائق اندلعت في الأراضي الزراعية في مستوطنات الغلاف، تبين أنها بفعل بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام اسرائيلية مختلفة، أن 3 من هذه الحرائق في منطقة كيسوفيم و1 في كيبوتس بئيري المحاذية للقطاع.

وتوقف إطلاق البالونات الحارقة فترة قصيرة، بعد الأنباء المتضاربة التي تحدثت عن التوصل لاتفاقية لدخول المنحة القطرية لقطاع غزة، وهو الأمر الذي لم تؤكده حماس حتى اللحظة.

وعادت مجموعات فلسطينية لإطلاق البالونات المتفجرة والحارقة نحو مستوطنات غلاف غزة، كوسيلة للضغط على إسرائيل لدخول الأموال القطرية، ودخول البضائع عبر المعابر مع إسرائيل، لقطاع غزة، وهو الأمر ذاته الذي استخدمته أكثر من مرة خلال السنوات الماضية.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أكد في تصريحات سابقة أن ”الردع الإسرائيلي في قطاع غزة منذ عملية حارس الأسوار الأخيرة في مايو/أيار الماضي على مستوى عالٍ“.

وأوضح غانتس أن الجيش الإسرائيلي سيرد على استمرار إطلاق البالونات الحارقة من القطاع صوب مستوطنات الغلاف.

ومنذ عملية ”حارس الأسوار“ الأخيرة على قطاع غزة، غير الجيش الإسرائيلي من سياسته تجاه غزة، حيث رد الجيش أكثر من مرة على إطلاق البالونات نحو الغلاف، بقصف مواقع عسكرية تابعة لحماس في قطاع غزة.

كما ردت إسرائيل بتقليص مساحة الصيد في بحر قطاع غزة إلى حوالي 6 أميال، ثم عادت لفتح تلك المساحة، والسماح بدخول بعض البضائع للقطاع بعد توقف إطلاق البالونات الحارقة منذ عدة أيام.