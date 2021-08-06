هنية يلتقي رئيسي في طهران ويثمن الدور الإيراني بالمنطقة

أعلنت حركة حماس، الجمعة، أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، التقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وقدم له التهنئة بتوليه منصب الرئاسة، مثمنة الدور الإيراني في المنطقة.

وقالت حماس، في بيان صحفي لها، إن ”الوفد عرض أوضاع الشعب الفلسطيني، وآخر التطورات بعد الحرب الأخيرة على غزة، كما وقدم الوفد للرئيس الإيراني، شرحًا عمّا يتعرض له الشعب الفلسطيني من سلوك الاحتلال في توسيع الاستيطان ومحاولات تهجير الشعب الفلسطيني، وخاصة في القدس والشيخ جراح، والحصار على غزة“ وفق البيان.

وفي السياق ذاته، ثمن هنية مواقف إيران في دعمها للشعب الفلسطيني ومقاومته.

وكانت حماس، أعلنت الخميس الماضي وصول رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية على رأس وفد قيادي من الحركة إلى العاصمة الإيرانية طهران، للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي.

وبينت حركة حماس في بيان لها، أن هذا الزيارة جاءت ”تلبية لدعوة من إيران للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي“.

وحتى الشهر الماضي، كان رئيسي (60 عاما)، رئيسا للسلطة القضائية الإيرانية، وقضى معظم حياته المهنية كمدع عام وهو مدرج في قائمة العقوبات الأمريكية بسبب سجله في مجال حقوق الإنسان.. ووفقا لمنظمات حقوق الإنسان، في عام 1988، كان عضوا في لجنة أمرت بإعدام حوالي 5000 سجين من معارضي الحكومة

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز ”يعتبر رئيسي أحد تلاميذ خامنئي (82 عاما)، والذي كان مسؤولا عن صعود رئيسي للسلطة، حيث يتشارك الاثنان في وجهة نظر تتميز بالشك العميق تجاه الغرب بشكل عام، والكراهية تجاه الولايات المتحدة بشكل خاص“.

وهنأ هنية، في وقت سابق رئيسي على فوزه بالانتخابات الإيرانية، مؤكداً متانة العلاقة بين حركته والنظام في إيران.

ووصف هنية في حينها علاقة حركته مع إيران بأنها ”راسخة وثابتة“، مثمناً جهودها في دعم حركة حماس وجناحها العسكري كتائب القسام.

وبعد الحرب الأخيرة على غزة، قدم هنية شكره لإيران لإمداد حماس والفصائل المسلحة في قطاع غزة بالمال والسلاح، معتبراً أن ذلك ساعد الجناح العسكري لحماس ”كتائب القسام“ على تعزيز قدراته العسكرية“.

الجدير بالذكر، أن حركة حماس، ترتبط بعلاقات قوية مع إيران منذ سنوات طويلة، حيث شارك هنية وقيادات من حماس العام الماضي بجنازة قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، الأمر الذي أثار غضباً فلسطينياً في حينه.