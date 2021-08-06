مقتدى الصدر ينفي أنباء عودته إلى السباق الانتخابي في العراق

أكد حسن العذاري، مستشار زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، أن قرار الانسحاب من الانتخابات نهائي وقاطع ولا عودة عنه.

جاء ذلك بعد تصاعد التكهنات بتراجع مقتدى الصدر عن قراره، القاضي بمقاطعة الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقال العذاري في بيان له إن ”قرار القائد بخصوص عدم الاشتراك في انتخابات 10-10-2021 قرار قطعي وحاسم ولا رجعة فيه“.

وأضاف أنه ”لا يحق لأي فرد من أفراد التيار دعم أو نشر أو الترويج لأي مرشح مهما كان“.

وشكل انسحاب مقتدى الصدر مفاجأة للأوساط السياسية في العراق، خاصة أنه كان يستعد لترشيح شخصية من تياره إلى رئاسة الحكومة، فيما رفض دعوات عدة وُجهت له من سياسيين وشخصيات عامة للعودة إلى السباق الانتخابي.

وكان التيار يتأهب لتحقيق أكبر مكاسب في الانتخابات العامة المبكرة المقرر إجراؤها في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، إذ إن قانون الانتخابات الجديد سيساهم في تعزيز حظوظه النيابية، وفق تحليلات.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها مقتدى الصدر انسحابه من العمل السياسي، وحل الهيئة السياسية لتياره، فيما تصاعدت حدة التكهنات خلال الأيام الماضية، بحتمية عودته إلى الانتخابات.

وقال مصدر مقرب من مقتدى الصدر لرويترز، الشهر الماضي، إن ”القرار (الانسحاب) جاء في أعقاب حملة شنتها جماعات شيعية مدعومة من إيران لتشويه سمعة التيار الصدري خوفا من أن يكتسح الانتخابات“.

وذكر المصدر أن مقتدى الصدر أبلغ أتباعه في اجتماع عقد في الآونة الأخيرة أن ”هناك مجاميع لديها الاستعداد لإحراق العراق لمنع الصدريين من تشكيل الحكومة القادمة“، في إشارة إلى منافسيه المدعومين من إيران.

وطرح الانسحاب الصدري إمكانية تأجيل الانتخابات النيابية، في ظل توالي انسحابات كتل سياسية أخرى، مثل الحزب الشيوعي، وجبهة الحوار الوطني التي يتزعمها صالح المطلك، والمنبر العراقي الذي يقوده رئيس الجبهة الوطنية المدنية إياد علاوي.

ويخشى أن يقود توالي الانسحابات إلى ترك الساحة الانتخابية فارغة أمام القوى والتيارات الدينية والطائفية، على حساب القوى المدنية والعلمانية، التي يبدو أن الانسحاب بات خيارها الوحيد، وسط هيمنة سلاح الميليشيات المدعوم من جهات إقليمية.