شهيد وعشرات الإصابات برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الجمعة، وأُصيب عشرات آخرون خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا بمحافظة نابلس في الضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن ”الشاب عماد دويكات (38 عامًا) وصل بحالة حرجة للغاية إثر رصاص حي في الصدر إلى مستشفى رفيديا الحكومي من بلدة بيتا“، مشيرة إلى أنه استشهد بعد ذلك.
وفي السياق ذاته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن عشرات المواطنين الفلسطينيين تعرضوا لإصابات مختلفة خلال المواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا.
وأشار إلى أنه تعامل مع 37 إصابة تنوعت ما بين إصابات بالرصاص الحي، والمطاطي والاختناق، جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا.
ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي استخدم طائرات مسيّرة لإطلاق عشرات قنابل غاز مسيل تجاه المتظاهرين ما أدى لإصابة العديد من الفلسطينيين بالاختناق.
وتوافد مئات المواطنين الفلسطينيين إلى البلدة للمشاركة في مظاهرة تطالب باسترداد جثمان شهيد تحتجزه السلطات الإسرائيلية، بعد استشهاده في وقت سابق على مفترق بيتا.
وبشكل أسبوعي يتوافد آلاف الفلسطينيين للتظاهر ضد إقامة مستوطنة في منطقة جبل صبيح جنوب نابلس، حيث تتخلل ذلك فعاليات مقاومة شعبية مختلفة ومواجهات مع الجيش الإسرائيلي أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.
وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن، الجمعة الماضية، إصابة العشرات من المواطنين الفلسطينيين بالرصاص الحي، وقنابل الغاز، جراء مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا.
وأكد الهلال الأحمر، أن طواقمه الطبية تعاملت مع 40 إصابة مختلفة، نتيجة المواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوب نابلس، حيث جرى إسعاف بعض المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.
وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن ”25 مواطنًا أُصيبوا بحالات الاختناق جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع، وأُصيب 10 برصاص مطاطي، بينما أُصيب 4 آخرون بكسور ورضوض، وقد تم تقديم الإسعافات الأولية الميدانية لهم“
ووفق مصادر إعلام محلية فلسطينية، فقد اندلعت المواجهات في نابلس، على محورين، هما مفرق بيتا وجبل صبيح.
ونظم المواطنون في مدينة نابلس، مسيرات تطالب بتسليم جثمان الشهيد ”شادي الشرفا“ موظف قسم المياه، الذي قتله الجيش الإسرائيلي، قبل يومين خلال عمله على صيانة خطوط المياه على مفرق بيتا.