شهيد وعشرات الإصابات برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الجمعة، وأُصيب عشرات آخرون خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا بمحافظة نابلس في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن ”الشاب عماد دويكات (38 عامًا) وصل بحالة حرجة للغاية إثر رصاص حي في الصدر إلى مستشفى رفيديا الحكومي من بلدة بيتا“، مشيرة إلى أنه استشهد بعد ذلك.

وفي السياق ذاته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن عشرات المواطنين الفلسطينيين تعرضوا لإصابات مختلفة خلال المواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا.

وأشار إلى أنه تعامل مع 37 إصابة تنوعت ما بين إصابات بالرصاص الحي، والمطاطي والاختناق، جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا.

ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي استخدم طائرات مسيّرة لإطلاق عشرات قنابل غاز مسيل تجاه المتظاهرين ما أدى لإصابة العديد من الفلسطينيين بالاختناق.

وتوافد مئات المواطنين الفلسطينيين إلى البلدة للمشاركة في مظاهرة تطالب باسترداد جثمان شهيد تحتجزه السلطات الإسرائيلية، بعد استشهاده في وقت سابق على مفترق بيتا.

وبشكل أسبوعي يتوافد آلاف الفلسطينيين للتظاهر ضد إقامة مستوطنة في منطقة جبل صبيح جنوب نابلس، حيث تتخلل ذلك فعاليات مقاومة شعبية مختلفة ومواجهات مع الجيش الإسرائيلي أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.