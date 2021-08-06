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إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل
تاريخ النشر: 06 أغسطس 2021 8:12 GMT
تاريخ التحديث: 06 أغسطس 2021 8:30 GMT

إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل

قال الجيش الإسرائيلي، إن صافرات الإنذار من الصواريخ انطلقت، اليوم الجمعة، في شمال إسرائيل وهضبة الجولان المحتلة. وذكر مصدر أمني لبناني، أن صواريخ أطلقت من جنوب

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المصدر: رويترز

قال الجيش الإسرائيلي، إن صافرات الإنذار من الصواريخ انطلقت، اليوم الجمعة، في شمال إسرائيل وهضبة الجولان المحتلة.

وذكر مصدر أمني لبناني، أن صواريخ أطلقت من جنوب لبنان صوب إسرائيل.

وتسببت صواريخ انطلقت من لبنان، قبل يومين، في رد إسرائيلي بقصف مدفعي وغارات جوية.

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