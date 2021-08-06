إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل

قال الجيش الإسرائيلي، إن صافرات الإنذار من الصواريخ انطلقت، اليوم الجمعة، في شمال إسرائيل وهضبة الجولان المحتلة.

وذكر مصدر أمني لبناني، أن صواريخ أطلقت من جنوب لبنان صوب إسرائيل.

وتسببت صواريخ انطلقت من لبنان، قبل يومين، في رد إسرائيلي بقصف مدفعي وغارات جوية.