صحيفة عبرية: البنوك الفلسطينية ترفض استلام المنحة القطرية‎

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن البنوك الفلسطينية الرسمية العاملة في قطاع غزة ترفض استلام أموال المنحة القطرية وفق الاتفاق بين قطر والسلطة الفلسطينية، خوفا من اتهامها بتمويل الإرهاب وفقا للقوانين الأمريكية.

وأكدت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، أن ”البنوك الفلسطينية أرجأت مخطط جلب أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة“، مضيفة: ”على الرغم من المخطط الذي وضعته السلطة الفلسطينية مع قطر لحل مشكلة الرفض الإسرائيلي لإدخال الأموال إلى قطاع غزة عبر الآلية القديمة، إلا أن البنوك الفلسطينية تخشى دعاوى قضائية ترفع ضدها بتهمة دعم الإرهاب“.

وفي السياق، أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي الخبر الذي أوردته الصحيفة العبرية، وقالت إن ”البنوك في قطاع غزة ترفض توزيع المنحة القطرية على فئة موظفي حركة حماس خوفا من توجيه لائحة اتهام ضدهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي“.

من ناحيتها، نفت سلطة النقد الفلسطينية، الأنباء التي يجري تداولها بشأن وجود ”اتفاق سري“ بين قطر والسلطة الفلسطينية لصرف أموال المنحة القطرية المقدمة لموظفي حركة حماس في قطاع غزة والأسر الفقيرة عبر البنوك التابعة للسلطة الفلسطينية.

وقال محافظ سلطة النقد الفلسطينية، فراس ملحم، في تصريح صحفي: ”لا علم لسلطة النقد والمصارف الخاضعة لرقابتها بما تداولته بعض وسائل الإعلام من اتفاق حول تسهيل تحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة من أجل دفع رواتب ومستحقات لحكومة الأمر الواقع في قطاع غزة“.

وأضاف ملحم، في تصريح صحفي: ”سلطة النقد والمصارف ملتزمون بتطبيق أفضل المعايير الدولية خاصة المتعلقة بقواعد اعرف عميلك“.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أن ”حكومته مستعدة لتوزيع أموال المنحة القطرية من خلال وزارة التنمية الاجتماعية“، وذلك خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر الحكومة في مدينة رام الله الإثنين الماضي.

وقال اشتية: ”أبدينا استعدادا لذلك وحسب كشف الأسماء الذي سيرسل من اللجنة القطرية للوزارة، ونرحب بروح التعاون بيننا وبين دولة قطر الشقيقة للمساعدة في رفع بعض من المعاناة عن الفقراء في قطاع غزة“، وفق قوله.

يذكر أن الآلية التي تحدث عنها اشتية، جاءت لتجاوز خلاف طويل حول إدخال أموال المنحة القطرية، خاصة وأن الحكومة الإسرائيلية أوقفت تحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة منذ التصعيد العسكري الأخير في مايو الماضي.

وتشترط إسرائيل تحويل الأموال القطرية من خلال السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، الأمر الذي رفضته حركة حماس في بداية الأمر، واتهمت السلطة الفلسطينية بالعمل على عرقلة إدخال تلك الأموال للقطاع عبر وضعها لشروط مقابل ذلك.

وفي وقت سابق، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن السفير القطري محمد العمادي توصل إلى اتفاق سري مع السلطة الفلسطينية لاستئناف تمرير أموال المنحة المالية إلى قطاع غزة عبر الحكومة في رام الله، مشيرة إلى أن العمادي وقع اتفاقا سريا مع ممثل الرئيس محمود عباس ووزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني.

وأضافت الإذاعة: ”اتفق الجانبان على استمرار تمويل قطر لرواتب موظفي حكومة حماس (27 ألف موظف) إضافة إلى 100 ألف محتاج سيحصلون على 100 دولار وفقًا لقائمة أعدتها السلطة الفلسطينية“.

وتابعت: ”سيبقى سقف الدعم القطري 30 مليون دولار شهريًا، وليس أمام حركة حماس سوى قبول الاتفاقية“، مستدركة: ”مع ذلك تخشى حماس أن تستخدم السلطة الفلسطينية الملايين كأداة ضغط، عند نشوء توتر بينهما تقوم بوقف المال أو تقتطع منه كما فعلت في السابق“.