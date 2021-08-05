بعد لقائه عون.. ميقاتي يتحدث عن تقدم بطيء نحو تشكيل الحكومة

نقلت وسائل إعلام لبنانية عن رئيس وزراء لبنان المكلف، نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، قوله إن ”تقدما بطيئا تحقق صوب تشكيل حكومة في البلاد“.

ميقاتي من بعبدا: احرزت والرئيس عون تقدماً في موضوع تأليف الحكومة حتى ولو كان هذا التقدم بطيئاً — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) August 5, 2021

وأضاف بعد جلسة مع الرئيس ميشال عون: ”جلسة اليوم مع رئيس الجمهورية خطوة إيجابية للأمام“.

ميقاتي من بعبدا: لا مكان للاعتذار حتى الساعة وانا اسعى لتشكيل حكومة فاعلة ولا داعي لاثارة المشاكل — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) August 5, 2021

وتابع قائلا: ”هناك تقدم ولو أنه بطيء“.

واستبعد ميقاتي تقديم اعتذار عن تشكيل الحكومة، قائلا: لا مكان للاعتذار حتى الساعة، وأنا أسعى لتشكيل حكومة فاعلة ولا داعي لإثارة المشاكل“.

ولبنان بدون حكومة منذ استقالة رئيس الوزراء حسان دياب في أعقاب كارثة انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/ آب عام 2020 حيث أخفق السياسيون في التوصل لاتفاق حتى مع إصابة البلاد بالشلل تحت وطأة أزمة مالية طاحنة.

ويحاول ميقاتي، وهو سياسي ورجل أعمال، تشكيل حكومة منذ تكليفه الشهر الماضي بدلا من سعد الحريري الذي أعلن تخليه عن هذه المهمة بعد تسعة أشهر من المحاولات، قائلا إنه لا يستطيع الاتفاق مع الرئيس ميشال عون.

وفي سياق متصل، أوضح ميقاتي أن الدول المانحة لن تساعد لبنان إذا لم يساعد نفسه.

وفي حين يقدم مانحون غربيون مساعدات إنسانية للبنانيين، حيث جمع مؤتمر استضافته فرنسا أمس الأربعاء 370 مليون دولار، إلا أنهم يطالبون القيادات اللبنانية بتنفيذ إصلاحات قبل إرسال المساعدات إلى بلادهم.

وقال ميقاتي هناك رسالة واحدة ”اعملوا حكومة ونحن جنبكم. إذا انتو لبنانيين ما عم بتساعدوا بعضكم… بدكم نحن نساعدكم؟“.

وقال ميقاتي يوم الاثنين إنه يأمل في الإسراع بوتيرة تشكيل الحكومة وإن جهوده لن تكون بلا نهاية.