إسرائيل تشن ضربات جوية على جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، شنه ضربات جوية على مناطق في جنوب لبنان.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه في تويتر: ”شنت طائرات حربية، الليلة، غارات على المناطق التي أطلقت منها اليوم القذائف الصاروخية من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية بالإضافة إلى بنية تحتية تستخدم لأهداف إرهابية“، بحسب قوله.

وأضاف: ”كما أغارت الطائرات الحربية على هدف آخر في المنطقة التي أطلقت منها سابقا قذائف صاروخية نحو إسرائيل“.

وتوعد أدرعي بأن الجيش الإسرائيلي ”سيواصل غاراته، وقد تتصاعد في مواجهة محاولات لاستهداف دولة إسرائيل ومواطنيها“.

وحمل أدرعي الدولة اللبنانية ”مسؤولية ما يجري داخل أراضيها“، محضرا من تداعيات ”مواصلة محاولات الاعتداء ضد مواطني إسرائيل وسيادتها“.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، سقوط صاروخ في بلدة كريات شمونة شمالي إسرائيل، فيما أعلن أدرعي أن صافرات الإنذار انطلقت في بلدات إسرائيلية عند الحدود مع لبنان.

وقال أدرعي إن ”قذيفة واحدة سقطت داخل الأراضي اللبنانية بينما سقطت قذيفتان داخل الأراضي الإسرائيلية“، مضيفا أنه ردا على ذلك قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي أهدافا داخل لبنان.

ودانت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء، الهجمات الصاروخية على إسرائيل، مؤكدة أنها ”ستظل على اتصال مع شركاء إسرائيليين ولبنانيين لتهدئة الوضع“.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين: ”ندين بشدة الهجمات الصاروخية التي شنتها جماعات مسلحة متمركزة في لبنان على إسرائيل“.

ويأتي إطلاق الصواريخ في أعقاب المناورة العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي قبل يومين لفحص جهوزية الجيش، وكان الجيش أعلن عن بدء مناورة ”شعاع الشمس“ العسكرية، بالقرب من الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأوضح أدرعي، أنه ”تم تصميم التدريبات لاختبار قدرات واستعداد القوات لأيام المعارك، ودراسة كيفية تطبيق الدروس المستفادة من الأحداث العملياتية الأخيرة، مع التركيز على الدروس المستفادة من عملية حارس الأسوار على قطاع غزة، كجزء من عملية تحقيق مشتركة مع فرقة غزة“.

وجاءت هذه المناورة في ظل حديث إسرائيل المتكرر عن استعدادات لأي جولة تصعيد محتملة مع لبنان.