العراق.. توتر أمني في السليمانية على وقع صراع بافل طالباني ولاهور جنكي‎

تشهد محافظة السليمانية، في إقليم كردستان، انتشارًا أمنيًا، وتوترًا، بسبب الصراع الحاصل بين رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، وابن عمه لاهور شيخ جنكي، في ظل امتلاك الجانبين مسلّحين وقوات شبه رسمية.

ومنذ أسابيع تعيش مدينة السليمانية، على وقع أزمة اندلعت بشكل مفاجئ، عندما غيّر بافل طالباني، رئيس جهاز المعلومات (زانياري) الاستخباري، وقائد جهاز مكافحة الإرهاب، وعيّن مقربين منه عوضًا عن مقربين من لاهور جنكي، وصولًا إلى استقالة الأخير من منصبه كرئيس مشترك للحزب، وإصدار مذكرة قبض بحقه.

ورفض شيخ جنكي، التغييرات التي حصلت في المناصب الأمنية، كما رفض مغادرة السليمانية، تلبية لطلب بافل، فيما عقد مؤتمرًا صحفيًا، الثلاثاء، أكد فيه أن هناك خلافات بالفعل، لكنه لن يترك المدينة.

تسوية رئاسية ”غير ناجحة“

وحفل الشهر الماضي، بحراك سياسي غير مسبوق، تجبنًا لتداعيات هذا التطور، حيث وصل رئيس الجمهورية برهم صالح، بشكل ”عاجل“ إلى السليمانية لتطويق الأزمة بين الجانبين، وتمكن من ترتيب لقاء يجمع الطرفين، بهدف ترطيب الأجواء، وإعادة المياه إلى مجاريها، غير أن حدة الأزمة تصاعدت بعد اللقاء، وأعلن كل من الطرفين نفسه رئيسًا وحيدًا للاتحاد الوطني، حيث كانت الرئاسة مشتركة بين الطرفين قبل اندلاع الأزمة، ليذعن لاهور عقب ذلك، ويسلّم الرئاسة إلى بافل.

قيادي في الاتحاد الوطني، قال إن ”الأزمة ما زالت حادة بين الطرفين، إذ يتمسك كل منهما برأيه وإرادته، على الرغم من المساعي التي يبذلها قادة آخرون، لاحتواء الأزمة، إذ طرحت مبادرة بتوزيع المناصب المهمة داخل السليمانية، مناصفة بين الجناحين بشكل ودي، وعودة الرئاسة المشتركة، وهو ما زال طور البحث والنقاش“.

وأضاف القيادي الذي رفض الكشف عن اسمه لـ“إرم نيوز“ أن ”هناك قلقًا لدى قادة الحزب من الصف الأول، والصف الثاني، من تفكك منظومة الاتحاد، في ظل الظروف الراهنة، خاصة أن دولًا مثل تركيا، تسعى لذلك، وتستثمر في الخلافات بين الجانبين، وبدأت بوادر ذلك من خلال تدخلات رُصدت أخيرًا للتأثير على أحد الأطراف“.

ورأى ”ضرورة تدخل قادة الكتل السياسية في العراق، لحسم الخلاف، ووقف النزاع، خاصة أن الاتحاد مقبل على انتخابات نيابية، ولا يمكن البقاء على هذا الوضع في ظل وجود رغبة من بعض الأطراف، لاستخدام القوة العسكرية“.

انتشار أمني مكثف

ويبسط الاتحاد الوطني الكردستاني سيطرته التامة على محافظة السليمانية، قبالة الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يحكم مدينة أربيل عاصمة الإقليم، ضمن اتفاق تسوية جرى توقيعه منذ عقود.

ويحظى إقليم كردستان، بأوضاع أمنية مستقرة، وسيطرة تامة لأجهزة الدولة على مجمل الأوضاع، وهو ما يمثل ركيزة أساسية لمنع أي محاولات قد تمس أجواء محافظة السليمانية، التي أصبحت قبلة للسياح من جميع محافظة البلاد، خلال السنوات الماضية، خاصة في فصل الصيف.

وتشهد المدينة، منذ أيام انتشارًا لقوات الأسايش في المدينة، بشكل علني، وواضح، وتقيم نقاط تفتيش، للبحث عن الأسلحة غير المرخصة، والمتورطين بالتهريب، والسيارات غير المسجلة، وهي حملة ظاهرها تطبيق القانون، غير أن باطنها، وفق مراقبين، تستهدف نشاط لاهور شيخ جنكي، حيث يتهمه بافل بالتورط في أعمال غير شرعية.

وتقلصت قوة لاهور بشكل كبير، عندما جُرد من القيادات العسكرية التابعة له، ووسائل الإعلام المحلية، المرتبطة به، حيث أغلقت قوة أمنية تابعة لبافل، عددًا من وكالات الأنباء والمواقع المحلية التابعة له. وتحصن لاهور في منزله، بحضور أكثر من 1000 شخص من أنصاره، ورفض، الثلاثاء، مغادرة المدينة، وسط أنباء عن صدور مذكرة قبض بحقه.

ورأى المحلل السياسي هافال مريوان، أن ”الأزمة بين الطرفين، اتخذت أبعادًا أكبر من الأمنية، وارتبطت سريعًا بالدول المجاورة مثل تركيا، وإيران، فضلًا عن توجيه اتهامات لأحزاب داخلية بالتورط في إشعال فتيل الأزمة، ما ينذر بتحولها إلى قضية خلاف دائم، وليس عابرًا، وهو ما سينعكس بدوره على الوضع في إقليم كردستان، بصورة عامة“.

وأشار مريوان، في تصريح لـ“إرم نيوز“ إلى أن ”الوضع الداخلي في الإقليم لا يحتمل المزيد من الصراعات البينية، خاصة إذا ما علمنا أن العراق مقبل على اقتراع نيابي، هو الأهم منذ سنوات، ويستعد الاتحاد لخوض السباق بالتحالف مع حركة التغيير“.

ولفت إلى أن ”هذا التحالف أيده ودفع به لاهور شيخ جنكي، والكثير من مرشحي الاتحاد هم قريبون من جنكي، ما يعقّد الوضع مستقبلًا، ويجعل سيناريوهات عدة مطروحة، في حال عدم إنهاء هذا النزاع“.

ونأى الحزب الديمقراطي الكردستاني، في أربيل، عن تلك الخلافات، وقال إنه شأن داخلي، وفق بيان سابق صدر عنه.