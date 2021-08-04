الولايات المتحدة تدين الهجمات الصاروخية من لبنان على إسرائيل

دانت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء، الهجمات الصاروخية التي تشنها جماعات مسلحة متمركزة في لبنان على إسرائيل، مؤكدة أنها ستظل على اتصال مع شركاء إسرائيليين ولبنانيين لتهدئة الوضع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين: ”ندين بشدة الهجمات الصاروخية التي شنتها جماعات مسلحة متمركزة في لبنان على إسرائيل“.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأربعاء، سقوط صاروخ في بلدة كريات شمونة شمال إسرائيل، فيما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن صافرات الإنذار انطلقت في بلدات إسرائيلية عند الحدود مع لبنان.

وقال أدرعي إن ”قذيفة واحدة سقطت داخل الأراضي اللبنانية، بينما سقطت قذيفتان داخل الأراضي الإسرائيلية، وإنه ردّا على ذلك قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي أهدافا داخل لبنان“.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية ”كان“، سقط الصاروخ بمنطقة مفتوحة قرب مستوطنة كريات شمونة على الحدود الشمالية مع لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، إن صفارات إنذار للتحذير من صواريخ انطلقت في ثلاث مناطق على الأقل شمال إسرائيل، قرب حدود لبنان.

ولم ترد تقارير عن أضرار مادية أو إصابات بشرية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تعليمات صدرت للسكان في تلك المناطق بالدخول إلى الملاجئ، وأشارت إلى أن صاروخا سقط في منطقة مفتوحة، دون مزيد من التفاصيل عن مصدره.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه ”ردا على ذلك، هاجمت قوات المدفعية الإسرائيلية الأراضي اللبنانية“.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أطلق عدد من الصواريخ من لبنان باتجاه المدن الإسرائيلية.

ويأتي إطلاق الصواريخ في أعقاب المناورة العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي قبل يومين لفحص جهوزية الجيش، وكان الجيش أعلن عن بدء مناورة ”شعاع الشمس“ العسكرية بالقرب من الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأوضح أدرعي أنه تم ”تصميم التدريبات لاختبار قدرات واستعداد القوات لأيام المعارك، ودراسة كيفية تطبيق الدروس المستفادة من الأحداث العملياتية الأخيرة، مع التركيز على الدروس المستفادة من عملية حارس الأسوار على قطاع غزة، كجزء من عملية تحقيق مشتركة مع فرقة غزة“.

وجاءت هذه المناورة في ظل حديث إسرائيل المتكرر عن استعداداتها لأي جولة تصعيد محتملة مع لبنان.