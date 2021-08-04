هآرتس: إسرائيل تطلب ضغطا أمريكيا على الفلسطينيين لقبول تسوية إخلاء "الشيخ جراح"‎

ذكرت صحيفة ”هآرتس“ الإسرائيلية أن مسؤولين إسرائيليين طالبوا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالضغط على الفلسطينيين؛ لحمل العائلات في حي ”الشيخ جراح“ في القدس الشرقية على الموافقة على التسوية التي اقترحتها المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الاثنين.

واقترحت المحكمة السماح للعائلات بالبقاء في منازلهم تحت وصف ”سكان محميين“، وسيتعين عليهم دفع رسوم إيجار بسيطة لمجموعة المستوطنين الذين حصلوا على حقوق ملكية الأرض التي كانت مملوكة ذات يوم لعائلات يهودية، حسب المزاعم الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة العبرية أن المسلك الإسرائيلي تجاه البيت الأبيض جاء في الأيام الأخيرة على أساس توقع أن التسوية قد تقلل كذلك من الضغط الدولي بشأن الإخلاء المحتمل.

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي قوله عقب تقديم طلب إلى إدارة بايدن: ”الضغط الدولي على قضية الشيخ جراح يجب أن يتجه نحو الجانب الفلسطيني. التسوية التي قدمها القضاة مفيدة للسكان الفلسطينيين في الحي وتلين من موقفهم“.

ونقلت عن مصدر إسرائيلي آخر قوله إن البيت الأبيض قلق بشأن قضية الإخلاء، لكنه لم يمارس ضغوطا لأنه يدرك أن القرار ليس بيد سياسيين إسرائيليين وإنما القضاء، الذي قال إنه ”مستقل وجاد“ وليس من المرجح أن يتأثر بصورة كبيرة.

وبحسب الصحيفة، يشعر المسؤولون الإسرائيليون بالقلق من أن قرار المحكمة قد يترك الدولة في مواجهة دبلوماسية غير مسبوقة، حتى مع الحلفاء.

مخاوف

وأعربت إدارة بايدن بصورة متكررة، في الأشهر الأخيرة، عن مخاوفها بشأن الإخلاء المحتمل للسكان من ”الشيخ جراح“، وحذر كل من العاهل الأردني الملك عبد الله والرئيس الفلسطيني محمود عباس وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين من أن الإجراء الإسرائيلي ستكون له عواقب، فأبلغ بلينكين المسؤولين الإسرائيليين بسرعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن حي ”الشيخ جراح“ أصبح مصدر قلق لإدارة بايدن في مايو، إذ ساعدت التوترات في القدس حول احتمال إخلاء 13 عائلة فلسطينية على إشعال 11 يوماً من القتال بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

وذكرت أنه بينما طلب المسؤولون الأمريكيون من إسرائيل بهدوء، في أوائل مايو، وقف عمليات الإخلاء، ذكرت القراءات الرسمية ببساطة أن الولايات المتحدة لديها ”مخاوف جدية بشأن عمليات الإخلاء المحتملة“، ومع تصدي قوات الأمن الإسرائيلية بعنف للمتظاهرين في القدس الشرقية وانتشار العنف إلى الحرم القدسي، أصدرت الإدارة بيانات بشأن ”قلقها العميق“ من هذا الأمر.

وبحسب الصحيفة، أدى الغضب بين المشرعين الديمقراطيين في الكونغرس إلى أكبر إدانة للسياسة الإسرائيلية في الحزب، وانتقد الديمقراطيون بشدة تصرفات إسرائيل في الشيخ جراح، إذ قال كثيرون إن البيت الأبيض لا يحاسب إسرائيل كما ينبغي، وحث بعض هؤلاء المشرعين بلينكن على الضغط على إسرائيل لمنع عمليات الإخلاء، ووصف 25 منهم الخطط بأنها انتهاك واضح للقانون الدولي والأمريكي.

وأشارت إلى أن المكانة البارزة للعديد من هؤلاء المشرعين، والإدانات الشديدة النادرة لإسرائيل، ساعدت في لفت الانتباه الدولي إلى الأمر، وبالإضافة إلى التغطية الإعلامية في جميع أنحاء العالم، كان هناك اهتمام من المشاهير والرياضيين والموسيقيين والممثلين ذوي المتابعين الكثيرين.

وواصل العديد من الديمقراطيين التقدميين التركيز على قضية حي ”الشيخ جراح“ في الأسابيع الأخيرة، حتى عندما تلاشت أخبار القضية من الصفحات الأولى في جميع أنحاء العالم، ففي الأيام الأخيرة، دعا مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية الحكومة الإسرائيلية إلى منع عمليات الإخلاء.

استياء أمريكي

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، يوم الاثنين: ”لقد أوضحنا هذه النقطة من قبل. لا ينبغي طرد العائلات من منازلها التي عاشوا فيها منذ عقود، لن ندخل في هذه التقارير أو التعليق على مختلف المناقشات القانونية التفصيلية، لكننا نتابعها عن كثب وسنواصل القيام بذلك“.

وقالت نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر، الأسبوع الماضي، إن بلادها ”تشجع السلطات الإسرائيلية على تجنب عمليات الإخلاء الأخرى والإجراءات التي تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقوض الجهود المبذولة لدفع حل الدولتين المتفاوض عليه، وترحب بقرار المحكمة الإسرائيلية تأجيل إخلاء عدد من العوائل من منازلهم في الشيخ جراح“.

وأشارت الصحيفة إلى أن تعليقات بورتر وبرايس هي أحدث أمثلة على تعبير الإدارة عن استيائها من الإجراءات الإسرائيلية، بعد أسابيع من إعلان السفارة الأمريكية في إسرائيل هدم منزل عائلة فلسطيني أمريكي قتل إسرائيليا وجرح اثنين آخرين بالضفة الغربية في شهر مايو/أيار.