في ختام أعماله بمكة المكرمة.. "ملتقى المرجعيات العراقية" يدعو للتسامح ونبذ التطرف

دعا المشاركون في ”ملتقى المرجعيات العراقية“، الذي اختتم أعماله اليوم الأربعاء في مكة المكرمة، إلى بناء الوطن وتحقيق المواطنة عبر التسامح ونبذ التطرف والعنف.

وأشاد المجتمعون، في بيان ختامي، بدور المملكة العربية السعودية في رعاية مبادرات تعزيز التعايش السلمي والحوار الحضاري، ومواجهة التطرف والعنف عالمياً وفي العراق خاصة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وشدد البيان الختامي على ضرورة تفعيل وثيقة مكة المكرمة، وفتح قنوات الحوار البناء والتواصل الإيجابي بين العلماء لمعالجة القضايا المستجدة والأزمات المتجددة، وأن يكون هذا الملتقى نواة لتبني هذه القنوات.

كما دعا المشاركون إلى إشاعة القيم المشتركة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لبناء الوطن وتحقيق المواطنة، من خلال بث روح التسامح والتعايش السلمي والاحترام المتبادل والاعتدال والوسطية، ونبذ التطرف والغلو.

وأكد المشاركون على أن الأولوية في الخطاب الديني والإعلامي تكون بالتأكيد على كلمة التوحيد ووحدة الكلمة، وحفظ هوية الوطن والحرص على بنائه، ورفض الإرهاب وإدانة العنف بكل صوره، إضافة إلى الاهتمام بفقه السلم ليسهم في بناء مجتمع صالح يقوم على التعايش والسلم المجتمعي.

وطالبوا بترشيد الفتاوى الدينية بما يحقق مقاصد التشريع في حفظ الضرورات الخمس، سواء على مستوى الفرد أو المجتمع، بما يحافظ على المشتركات الإسلامية والإنسانية.

وأوصى البيان بإنشاء هيئة للتواصل الحضاري بين المذاهب واتباع الأديان التي تتألف منها المجتمعات الإسلامية، وإنشاء لجنة تنسيقية مشتركة تجمع المرجعيات العراقية ورابطة العالم الإسلامي، لمتابعة المبادرات الناتجة عن هذا الملتقى، وتفعيل أي مبادرات قادمة والتنسيق فيما بينها، وما تتبعه من فعاليات ونشاطات تحقق أهدافه المرسومة.

وبحسب ”واس“، جاء الملتقى التاريخي الذي جمع كل المرجعيات الدينية العراقية، ذات الثقل والتأثير في المشهد العراقي، على طاولة واحدة للمرة الأولى، استجابة لدعوة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى.

وفي كلمته الافتتاحية للملتقى، جدد الدكتور العيسى التأكيد على أنه ”ليس بين السنة والشيعة إلا التفاهم الأخوي والتعايش الأمثل، والتعاون والتكامل في سياق المحبة الصادقة، مع استيعاب الخصوصية المذهبية لكل منهم في دائرة دينهم الواحد“.

وشهد ختام الملتقى تكريم الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي من قبل المرجعيات الدينية العراقية على مبادرته بالدعوة لعقد الملتقى.