في ذكرى انفجار مرفأ بيروت.. الأمن اللبناني يفرق محتجين بالغاز ومدافع المياه‎

أفادت مصادر لبنانية، اليوم الأربعاء، بأن عدداً من الأشخاص أصيبوا خلال احتجاجات انطلقت في العاصمة اللبنانية، في الذكرى الأولى لانفجار بيروت.
وقالت مصادر إن قوات الأمن اللبنانية استخدمت مدافع المياه، وأطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين قرب مبنى البرلمان اللبناني، مع إحياء الذكرى الأولى للانفجار المروع الذي وقع في مرفأ بيروت.
كر وفر بين الأمن اللبناني ومتظاهرين غاضبين حاولوا تخطي الأسلاك الشائكة المحيطة بـ #مجلس_النواب في الذكرى الأولى لـ #انفجار_مرفأ_بيروت#إرم_نيوز #لبنان #بيروت #انفجار_المرفا pic.twitter.com/NYxhAqgPBl
— إرم نيوز (@EremNews) August 4, 2021
وكان المتظاهرون الذين يشعرون بالغضب من عدم تحقيق العدالة لضحايا الانفجار، ومن التدهور الشديد في الأحوال المعيشية، يرشقون المبنى بالحجارة فيما حاول البعض تسلق بوابته.
وقال البطريرك الماروني اللبناني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، اليوم، إن ”الشعب اللبناني بأكمله يحتاج إلى معرفة من شارك في الأعمال التي أدت إلى الانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت قبل عام“.
وقال البطريرك في قداس بمناسبة ذكرى الانفجار: ”العدالة هي مطلب كل الشعب اللبناني وندعو القضاء إلى الحزم ومعيب أن يتهرب المسؤولون من التحقيق تحت ستار الحصانة أو عريضة من هنا أو هناك“.
وشدد على أن ”كل الحصانات تسقط أمام الضحايا والشهداء“. وتابع أن جميع اللبنانيين يريدون أن يعرفوا من الذي أحضر المتفجرات ومن سمح بتفريغها ومن سحب كميات منها وإلى أين أرسلت.
لبنانيون يرفعون شعار "#إيران_برا" في الذكرى الأولى لـ #انفجار_مرفأ_بيروت#إرم_نيوز #Iran_out pic.twitter.com/LeFNegrzvP
— إرم نيوز (@EremNews) August 4, 2021
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد أكد في كلمة له، الثلاثاء، أنه سيسعى مع الرئيس المكلف، ووفقا لمقتضيات الدستور، إلى تذليل كل العراقيل في وجه تشكيل حكومة إنقاذية، قادرة بخبرات أعضائها وكفاءاتهم ونزاهتهم أن تنفذ برنامج الإصلاحات المطلوبة والمعروفة“.
وقال: ”قادرون معا بتعاوننا، وصبرنا، ومن خلال وضع آليات الحل على السكة الصحيحة، عبر تشكيل حكومة واعدة، والتحضير لانتخابات نيابية ترسي بذور التغيير الحقيقي، تساعد على تجاوز الحاضر المؤلم، والنهوض تدريجيا من الأزمة التي تمزق وطننا وقلوبنا وهناء حياتنا“.
ودعا عون، في خطاب الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، إلى أن ”يتمسك اللبنانيون بوحدتهم، ويفتحوا صفحة جديدة تعيد لبنان إلى خريطة الابتكار، والنمو، والمنافسة، وتعيد لشبابه الأمل بوطنهم، والرغبة بالبقاء فيه، وإعادته وطن الحضارة، والفرح، والإبداع“.
من جانبه، قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين، إنه كان يتمنى تسريع وتيرة تشكيل حكومة جديدة، وإن مهمة تشكيل الحكومة ”لن تكون مفتوحة“.
وأضاف بعد لقائه الرئيس ميشال عون: ”بكل صراحة كنت أتمنى أن تكون وتيرة تشكيل الحكومة أسرع مما هو حاصل، وأن نكون أنجزنا الحكومة لنزفها للبنانيين قبل 4 آب، هذا التاريخ الذي شكل نكبة كبيرة في لبنان أصابت جميع اللبنانيين، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة“.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق، في يوم 12 يوليو/ تموز الجاري، على وضع إطار قانوني لفرض عقوبات على زعماء لبنانيين، بنهاية الشهر الجاري، في إطار مسعى للضغط لتشكيل حكومة مستقرة، بعد فوضى سياسية مستمرة منذ نحو عام، عقب انفجار بيروت.