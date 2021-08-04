في ذكرى انفجار مرفأ بيروت.. الأمن اللبناني يفرق محتجين بالغاز ومدافع المياه‎

أفادت مصادر لبنانية، اليوم الأربعاء، بأن عدداً من الأشخاص أصيبوا خلال احتجاجات انطلقت في العاصمة اللبنانية، في الذكرى الأولى لانفجار بيروت.

وقالت مصادر إن قوات الأمن اللبنانية استخدمت مدافع المياه، وأطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين قرب مبنى البرلمان اللبناني، مع إحياء الذكرى الأولى للانفجار المروع الذي وقع في مرفأ بيروت.

وكان المتظاهرون الذين يشعرون بالغضب من عدم تحقيق العدالة لضحايا الانفجار، ومن التدهور الشديد في الأحوال المعيشية، يرشقون المبنى بالحجارة فيما حاول البعض تسلق بوابته.

وقال البطريرك الماروني اللبناني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، اليوم، إن ”الشعب اللبناني بأكمله يحتاج إلى معرفة من شارك في الأعمال التي أدت إلى الانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت قبل عام“.

وقال البطريرك في قداس بمناسبة ذكرى الانفجار: ”العدالة هي مطلب كل الشعب اللبناني وندعو القضاء إلى الحزم ومعيب أن يتهرب المسؤولون من التحقيق تحت ستار الحصانة أو عريضة من هنا أو هناك“.

وشدد على أن ”كل الحصانات تسقط أمام الضحايا والشهداء“. وتابع أن جميع اللبنانيين يريدون أن يعرفوا من الذي أحضر المتفجرات ومن سمح بتفريغها ومن سحب كميات منها وإلى أين أرسلت.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد أكد في كلمة له، الثلاثاء، أنه سيسعى مع الرئيس المكلف، ووفقا لمقتضيات الدستور، إلى تذليل كل العراقيل في وجه تشكيل حكومة إنقاذية، قادرة بخبرات أعضائها وكفاءاتهم ونزاهتهم أن تنفذ برنامج الإصلاحات المطلوبة والمعروفة“.

وقال: ”قادرون معا بتعاوننا، وصبرنا، ومن خلال وضع آليات الحل على السكة الصحيحة، عبر تشكيل حكومة واعدة، والتحضير لانتخابات نيابية ترسي بذور التغيير الحقيقي، تساعد على تجاوز الحاضر المؤلم، والنهوض تدريجيا من الأزمة التي تمزق وطننا وقلوبنا وهناء حياتنا“.

ودعا عون، في خطاب الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، إلى أن ”يتمسك اللبنانيون بوحدتهم، ويفتحوا صفحة جديدة تعيد لبنان إلى خريطة الابتكار، والنمو، والمنافسة، وتعيد لشبابه الأمل بوطنهم، والرغبة بالبقاء فيه، وإعادته وطن الحضارة، والفرح، والإبداع“.