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هجوم صاروخي من لبنان على "كريات شمونة" وإسرائيل ترد بقصف مدفعي (صور وفيديو)
تاريخ النشر: 04 أغسطس 2021 10:28 GMT
تاريخ التحديث: 04 أغسطس 2021 12:25 GMT

هجوم صاروخي من لبنان على "كريات شمونة" وإسرائيل ترد بقصف مدفعي (صور وفيديو)

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، سقوط صاروخ في بلدة كريات شمونة شمال إسرائيل، فيما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي أن صافرات الإنذار

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المصدر: إرم نيوز

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، سقوط صاروخ في بلدة كريات شمونة شمال إسرائيل، فيما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي أن صافرات الإنذار انطلقت في بلدات إسرائيلية عند الحدود مع لبنان.

وقال أدرعي إن ”قذيفة واحدة سقطت داخل الأراضي اللبنانية بينما سقطت قذيفتان داخل الأراضي الإسرائيلية، وإنه ردّا على ذلك قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي أهدافا داخل لبنان“.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية ”كان“، سقط الصاروخ بمنطقة مفتوحة قرب مستوطنة كريات شمونة على الحدود الشمالية مع لبنان.

بينما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن عددا من الانفجارات دوّت بعد سقوط الصاروخ.

وقال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إن صفارات إنذار للتحذير من صواريخ انطلقت في ثلاث مناطق على الأقل شمال إسرائيل قرب حدود لبنان.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن أضرار مادية أو إصابات بشرية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن تعليمات صدرت للسكان في تلك المناطق بالدخول إلى الملاجئ، وأشارت إلى أن صاروخا سقط في منطقة مفتوحة، دون مزيد من التفاصيل عن مصدره.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أطلق عدد من الصواريخ من لبنان، باتجاه المدن الإسرائيلية.

ويأتي إطلاق الصوارخ في أعقاب المناورة العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي قبل يومين لفحص جهوزية الجيش، وكان الجيش أعلن عن بدء مناورة ”شعاع الشمس“ العسكرية، بالقرب من الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأوضح أدرعي، أنه تم ”تصميم التدريبات لاختبار قدرات واستعداد القوات لأيام المعارك، ودراسة كيفية تطبيق الدروس المستفادة من الأحداث العملياتية الأخيرة، مع التركيز على الدروس المستفادة من عملية حارس الأسوار على قطاع غزة، كجزء من عملية تحقيق مشتركة مع فرقة غزة“.

وجاءت هذه المناورة في ظل حديث إسرائيل المتكرر عن استعدادات لأي جولة تصعيد محتملة مع لبنان.

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