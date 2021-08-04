نائب أردني يمنع رئيس الوزراء من الجلوس بالبرلمان احتجاجا على رفع المحروقات (فيديو)

شهد البرلمان الأردني، مشادة كلامية في الجسلة الأولى لافتتاح الدورة الاستثنائية، التي انعقدت اليوم الأربعاء، إثر جلوس النائب عماد العدوان، في المقعد المخصص لرئيس الوزراء بشر الخصاونة، تحت قبة البرلمان احتجاجا على رفع أسعار المحروقات.

وبعد تدخل عدد من النواب، لثني النائب العدوان عن جلوسه في مقعد رئيس الوزراء، وقعت مشادة كلامية وجدل تحت القبة، ما دفع رئيس البرلمان المحامي عبدالمنعم العودات، إلى رفع الجلسة لمدة نصف ساعة.

جدل بمجلس النواب الأردني قبيل افتتاح أولى جلساته بسبب جلوس النائب #عماد_العدوان بالمقعد المخصص لرئيس الوزراء #بشر_الخصاونة #إرم_نيوز #الأردن pic.twitter.com/OlUOCa5MD2 — إرم نيوز (@EremNews) August 4, 2021

وعلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، على تصرف النائب العدوان، متسائلين عن الرسالة التي يريد إيصالها للناس.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن سبب جلوس النائب العدوان في المقعد المخصص لرئيس الوزراء، هو الاحتجاج على القرار الحكومي الأخير، برفع أسعار المحروقات للمرة السادسة على التوالي، خلال العام الجاري.

وتداول نشطاء مقطع فيديو، أظهر النائب العدوان، وهو يقول للخصاونة: ”نذكرك أن الشعب هو مصدر السلطات، وإحنا مجلس الشعب. ولن نسمحلك بالقرارات الظالمة بحق الشعب الأردني، لن نسمحلك بالدخول تحت القبة.. القرارات الظالمة المجحفة بحق الشعب الأردني، لن نسمحلك تمر مرور الكرام، الشعب مصدر السلطات، وإحنا مجلس الشعب، نعتذر عن استقبالك.. قاعد مكانك“.

ليجيبه الخصاونة: ”ما بطلعلك تخاطبني بهذه الطريقة لا أنت ولا غيرك“.

النائب عماد العدوان يمنع رئيس الوزراء من الجلوس على مقعده تحت القبة التفاصيل: https://t.co/G2RIp2V6kx #الغد #الأردن pic.twitter.com/mkZr4Tv6WG — جريدة الغد (@AlghadNews) August 4, 2021

وكانت الحكومة الأردنية قد رفعت قبل نحو أربعة أيام، أسعار المشتقات النفطية الأساسية لشهر آب/ أغسطس ما بين 1.6 % إلى 2.5 % مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز.

وبحسب ما أعلنته وزارة الطاقة والثروة المعدنية مؤخرًا، تم رفع سعر لتر البنزين أوكتان 90 بنسبة بلغت نحو 2.5 % ليصل سعره إلى 830 فلسًا للتر (16.600 دينار للصفيحة) من 810 فلسات للتر (16.2 دينار للصفيحة) الشهر الماضي.

وبهذا تكون هذه المرة السادسة التي ترفع فيها الحكومة أسعار المشتقات النفطية، منذ بداية العام الحالي.

كما ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 بنسبة قاربت 2.9 % إلى 1.07 دينار للتر ( 21.400 دينار للصفيحة) من 1.04 دينار (20.8 دينار للصفيحة)، ورفع سعر اللتر من مادتي الكاز والديزل بنسبة 1.6 % تقريبًا إلى 615 فلسًا للتر (12.300 دينار للصفيحة) من 605 فلسات للتر (12.100 دينار للصفيحة) الشهر الماضي.

وتم الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز، عند سعر 7 دنانير للأسطوانة.

يشار إلى أن الحكومة تفرض ضريبة مقطوعة على المشتقات النفطية على البنزين 90 تبلغ قيمتها 370 فلسًا للتر، وبنزين 95 بقيمة 575 فلسًا للتر، والديزل والكاز 165 فلسًا للتر.

وقالت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إنها استعرضت الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية، خلال شهر تموز ومقارنتها بمثيلاتها لشهر حزيران/ يونيو الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية، ارتفاعًا ملحوظًا على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر تموز/ يوليو.

وأشارت الوزارة إلى أن معدل سعر خام برنت ارتفع إلى 75 دولارًا للبرميل، في شهر تموز الماضي، مقابل 72.9 دولار للبرميل المسجل في شهر حزيران/ يونيو الماضي.