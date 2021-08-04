سانا: مقتل شخص وإصابة 3 إثر انفجار في حافلة عسكرية بدمشق

وقع انفجار على متن حافلة عسكرية في دمشق، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 3 آخرين، وفق ما ذكرته الوكالة العربية السورية للأنباء الرسمية اليوم الأربعاء.

وذكرت الوكالة أن ”انفجارا في باص مبيت عسكري عند مدخل مساكن الحرس قرب مشروع دمر بدمشق وقع صباح اليوم“.

وأفادت أن ”المعطيات تؤكد أن الانفجار ناجم عن ماس كهربائي أدى إلى انفجار خزان الوقود في الباص واشتعاله، ما أسفر عن مقتل سائق الباص وإصابة 3 آخرين تم نقلهم إلى المشفى“.

وقال مصدر آخر مطلع، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن خمسة عسكريين على الأقل قتلوا وأصيب 11 في الانفجار.

والانفجارات نادرة في دمشق منذ أن سيطرت القوات الموالية للرئيس بشار الأسد على جيوب للمعارضة المسلحة حول المدينة.

ويسيطر الأسد حاليا على معظم البلاد بدعم من الوجود العسكري الروسي وفصائل مسلحة شيعية إيرانية.

ونفذ مسلحون يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش عدة هجمات هذا العام على عربات عسكرية في شرق سوريا، حيث ينشط التنظيم في المنطقة الصحراوية الشاسعة.