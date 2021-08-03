العراقيون يحيون الذكرى السابعة لإبادة الإيزيديين على يد داعش

أحيا العراقيون، الثلاثاء، الذكرى السابعة للإبادة الإيزيدية على يد تنظيم داعش في قضاء سنجار بمحافظة نينوى شمال البلاد.

وخلال سيطرته على المدينة، العام 2014، قتل تنظيم داعش، نحو 1200 إيزيدي، واختطف وسبى أكثر من 6 آلاف امرأة، فيما بقي نحو 2700 من الفتيات مجهولات المصير.

وهرب ما تبقى من الإيزيديين إلى إقليم كردستان، والمحافظات العراقية، الأخرى، أو الهجرة إلى دول أخرى، فيما زالت أوضاع مدينتهم لغاية الآن، تعاني الصراعات الداخلية، والتنافس الإقليمي، الذي جعلها ساحة لتصفية حساباتها، فضلًا عن تنوع القوى المسلحة التي تسيطر عليها.

واستذكرت الفعاليات المجتمعية العراقية، والسياسيون، تلك الحادثة، وطالبوا بتطبيع أوضاع المدينة، وتعظيم الاهتمام بابناء الطائفية، خاصة أن الكثير منهم ما زالوا في خيم النزوح، ولم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم.

وقال الرئيس العراقي برهم صالح إن ”الإبادة الجماعية للإيزيديين جرح كل الوطن، وجريمة نكراء لا تُغتفر، والاقتصاص من مرتكبيها حق لن يسقط“.

الابادة الجماعية للايزيديين جرح كل الوطن و جريمة نكراء لا تُغتفر. الاقتصاص من مرتكبيها حق لن يسقط، واجبنا انصاف الضحايا وتعويضهم، وامامنا استحقاقات ملحّة في إعادة النازحين واعمار #سنجار وابعادها عن التجاذبات، والكشف عن مصير نحو 2700 ايزيدياً مختطفاً حتى الان مهمةٌ لا تقبل التهاون pic.twitter.com/aPhUL35Fjb — Barham Salih (@BarhamSalih) August 3, 2021

وأضاف صالح في تغريدة على تويتر:“ واجبنا إنصاف الضحايا وتعويضهم، وأمامنا استحقاقات ملحّة في إعادة النازحين، وإعمار سنجار، وإبعادها عن التجاذبات، والكشف عن مصير نحو 2700 إيزيدي مختطف حتى الآن.. مهمة لا تقبل التهاون“.

بدوره، أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن ”ملف الأيزيديين يعدّ من أولويات اهتمامات الحكومة، التي لم ولن تدخر جهدًا في دعم الناجيات الإيزيديات وإنصافهن وإعداد برنامج حكومي لتأهيلهن، فضلًا عن الجهد الحكومي في إعادة النازحين إلى مناطقهم، وتقديم كل أشكال المساعدة من أجل استقرار وإعمار مناطقهم، وفي مقدمتها سنجار“.

وأشار الكاظمي في بيان، أصدره بتلك المناسبة، أن ”ملف المختطفين الإيزيديين يحظى باهتمام بالغ من قبلنا، وهناك عمل كبير ومستمر من أجل تحريرهم من عصابات داعش الإرهابية“.

ودمر التنظيم غالبية معابد الإيزيديين في المناطق التي سيطر عليها والأبنية الدينية والتراثية، فيما نجا معبد ”لالش“ أهم المعابد وأقدمها لوقوعه آنذاك في منطقة كانت تسيطر عليها قوات البيشمركة.

وكانت آخر إحصائية رسمية من حكومة إقليم كوردستان أفادت، بإنقاذ 3 آلاف و550 مختطفًا إيزيديًا من قبضة داعش.

وقالت حكومة الإقليم إن مجموع تعداد الكرد كان 550 ألف شخص، نزح 360 ألفًا منهم إثر اجتياح داعش لسهل نينوى ومنطقة شنگال، وعاد منهم 150 ألفًا فقط.

ولفتت إلى أن نحو 100 ألف إيزيدي لجأوا إلى خارج البلاد، معظمهم إلى بلدان أوروبية، وأن ألفًا و293 إيزيديًا فقدوا حياتهم خلال اليوم الأول من اجتياح داعش، وتيتّم ألفان و745 طفلًا إيزديًا من ناحية الأب، فضلًا عن العثور على 82 مقبرة جماعية للضحايا الإيزيديين.

بيان

….. يستذكر شعبنا العراقي الكريم في هذه الأيام، الذكرى السابعة لجريمة الإرهاب النكراء بحق أبناء شعبنا الأيزيدي الصابر على يد وحوش العصر وخوارجه داعش الإثم والعدوان. pic.twitter.com/MxU1tmZPSJ — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) August 3, 2021

ومازال آلاف النازحين الإيزيديين يخشون العودة إلى مناطقهم بسبب المخاوف الأمنية، وانتشار الميليشيات في سنجار، إضافة إلى الخراب، وسوء الخدمات التي تعاني منها المنطقة.

ورغم مرور 6 سنوات على تحرير القضاء المنكوب إلا أن الوضع هناك لم يتطور في كل النواحي، فيما عملية البحث عن مفقودين، ومقابر جماعية تضم رفات مئات الإيزيديين المفقودين متواصلة، بينما لا تزال المباني والمنازل مدمّرة، وخالية من السكان الذين يقطنون منذ أعوام في مخيمات النازحين.