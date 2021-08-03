إعلام عبري: اتفاق سري بين قطر والسلطة الفلسطينية بشأن المنحة المالية لغزة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، عن تفاصيل اتفاق سري بين قطر والسلطة الفلسطينية، بشأن المنحة المالية التي تقدمها الدوحة لقطاع غزة، وترفض إسرائيل إدخالها للقطاع، منذ العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن ”السفير القطري محمد العمادي، توصل إلى اتفاق مع السلطة الفلسطينية لاستئناف تمرير أموال المنحة المالية إلى قطاع غزة، عبر الحكومة في رام الله، وإن العمادي وقع اتفاقًا سريًا مع ممثل الرئيس محمود عباس، ووزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني“.

وأضافت أن ”الجانبين اتفقا على استمرار تمويل قطر لرواتب موظفي حكومة حمـاس (27 ألف موظف) بالإضافة إلى 100 ألف محتاج سيحصلون على 100 دولار وفقًا لقائمة أعدتها السلطة الفلسطينية، وسيبقى سقف الدعم القطري 30 مليون دولار شهريًا، وليس أمام حركة حماس سوى قبول الاتفاقية“.

وأردفت الإذاعة، أن ”حماس تخشى أن تستخدم السلطة الفلسطينية الملايين كأداة ضغط، عند نشوء توتر بينهما، تقوم بوقف المال أو تقتطع منه، كما فعلت في السابق“.

في السياق، قالت صحيفة ”معاريف“ إن هناك تقدمًا في ملف المنحة المالية القطرية المقدمة لقطاع غزة، بين السلطة الفلسطينية وقطر، وحسب تأكيدات المؤسسات الأمنية الإسرائيلية، فإن القضية لا تزال بعيدة عن الاتفاق النهائي، فمؤسسة الأمن تؤكد أنه لا بنوك ولا حل بشأن موظفي غزة، والتفاهمات لا تزال جزئية، ولا توجد اتفاقيات موقعة، ولا مخطط تفصيلي متفق عليه“.

بدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية ”كان“، إن مذكرة التفاهم الموقعة بين السلطة الفلسطينية وقطر، بشأن أموال المنحة المالية، تجاوزت الأمم المتحدة، لكن الآلية لم يتم الاتفاق عليها بشكل نهائي، فالمنحة القطرية لا تشمل رواتب موظفي حكومة حماس في قطاع غزة، بل تشمل مخصصات العائلات الفقيرة بالقطاع“.

وأمس الإثنين، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أن حكومته مستعدة لتوزيع أموال المنحة القطرية من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر الحكومة في مدينة رام الله.

وقال اشتية: ”أبدينا استعدادًا لذلك، حسب كشف الأسماء الذي سيرسل من اللجنة القطرية للوزارة، ونرحب بروح التعاون بيننا وبين قطر الشقيقة، للمساعدة في رفع بعض من المعاناة عن الفقراء في قطاع غزة“.

يشار إلى أن الآلية التي تحدث عنها اشتية، جاءت لتجاوز خلاف طويل، حول إدخال أموال المنحة القطرية، وتشترط إسرائيل تحويل الأموال القطرية من خلال السلطة الفلسطينية، والأمم المتحدة، الأمر الذي رفضته حركة حماس في بداية الأمر، واتهمت السلطة الفلسطينية، بالعمل على عرقلة إدخال تلك الأموال للقطاع، عبر وضعها لشروط مقابل ذلك.