محكمة إسرائيلية تؤجل إخلاء عائلات مقدسية من حي "الشيخ جراح"

قررت المحكمة العسكرية العليا الإسرائيلية، اليوم الإثنين، تأجيل إخلاء 4 عائلات مقدسية من حي ”الشيخ جراح“، في مدينة القدس المحتلة.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية ”وفا“، فقد أجلت المحكمة المركزية في القدس إخلاء السكان العرب من بيوتهم في حي الشيخ جراح؛ وذلك بعد رفض أهالي الحي التوصل لتسوية مع المحكمة العليا الإسرائيلية.

وذكرت الوكالة الفلسطينية للأنباء ”وفا“ أن المحكمة الإسرائيلية أجلت البت في القرار دون تعيين موعد جديد لجلسة أخرى.

وبحسب الوكالة الرسمية الفلسطينية، فإن“حل التسوية المقترح ينص على أن تبقى العائلات الفلسطينية في بيوتها مقابل تعريفهم بسكان محميين، وهو اقتراح مكرر وترفضه العائلات الفلسطينية“.

وكشفت الوكالة الرسمية أن الجديد في هذا المقترح هو أن المحكمة كانت ستعتبر الجيل الصغير من أهالي حي الشيخ جرّاح هو الجيل الأول، وعدم اعتبارهم أبناء الجيل الثالث كما هم معرّفون اليوم، ما يؤجل ترحيل السكان من بيوتهم لعشرات السنوات.

وعقدت المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة استماع للنظر في الاستئناف الذي تقدم به محامي عائلات حي الشيخ جراح في القدس ضد قرار الإخلاء الصادر عن المحكمة المركزية، والذي قدم قبل نحو شهر.

ووجه أهالي حي الشيخ جراح دعوات مختلفة في وقت سابق، بالتوجه لمساندتهم في قضيّتهم أمام المحكمة، والتواجد معهم خلال الجلسة التي نظرت في قضية تهجير 4 من عائلات الشيخ جراح، وهم الكرد والقاسم والجاعوني

وفي السياق ذاته، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية المجتمع الدولي والولايات المتحدة بوقف سياسة الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي التي يتعرض لها الأهل في حي الشيخ جراح وسلوان.

واتهم اشتية، في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية بمدينة رام الله، النظام القضائي للسلطات الإسرائيلية بتشكيل غطاء للسياسات التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب في جميع الأراضي الفلسطينية.

كما حذر اشتية من محاولة السيطرة على أملاك المقدسيين عبر فرض ما يسمى بإجراءات التسوية، التي تحيل المقدسيين المرابطين بأرضهم والمحافظين على ممتلكاتهم إلى ما يسمى بقانون أملاك الغائبين، لتبرير تجريدهم من أراضيهم ومصادرة أملاكهم وإخلاء منازهم، مشيرا إلى أن على إسرائيل وقف إجراءات التسوية في مدينة القدس.

وفي وقت سابق، جمدت المحكمة العليا الإسرائيلية إخلاء 3 عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة.

وقال المحامي سامي ارشيد إنه ”تم تجميد قرار إخلاء العائلات الفلسطينية بعد طلب تقدم به محامي عائلات الشيخ جراح للمحكمة العليا، حيث أصدرت قرارها بتجميد قرار إخلاء ثلاث عائلات، وهي الدجاني وحماد والداهودي“.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أنه كان من المقرر أن يدخل قرار إخلاء هذه العائلات حيز التنفيذ الشهر الجاري آب أغسطس.

وكانت قضية حي الشيخ جراح أشعلت انتفاضة شعبية في القدس، أدت في نهاية المطاف إلى اتخاذ الفصائل المسلحة في قطاع غزة قرارها بقصف المدن الإسرائيلية الكبرى، إبان عملية ”حارس الأسوار“، قبل حوالي شهرين.

وفي مطلع العام الحالي، أعلنت المحكمة العليا المركزية الإسرائيلية في القدس قرارها بإخلاء سبع عائلات من منازلها لصالح المستوطنين، وهو ما أدى إلى تفجير الأوضاع في القدس، والضفة الغربية، ثم امتدت لقطاع غزة، قبل أن تقدم إسرائيل على عمليتها العسكرية قبل حوالي شهرين، والتي أسمتها ”حارس الأسوار“، ردا على إطلاق الصواريخ من غزة على مختلف المدن والبلدات الإسرائيلية.

الجدير بالذكر أن 27 عائلة فلسطينية تقيم في منازلها المهددة بالمصادرة منذ العام 1956، في أحياء مقدسية، وذلك بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية، آنذاك، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ”أنروا“.

غير أن جماعات استيطانية تقول إن ”هذه المنازل أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود قبل العام 1948″، وهو ما ترفضه مطلقا العائلات الفلسطينية.