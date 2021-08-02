الجيش الإسرائيلي يبدأ مناورة "شعاع الشمس" على الحدود مع لبنان‎‎

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بدء مناورة ”شعاع الشمس“ العسكرية، بالقرب من الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر موقع ”تويتر“، إنه ”تم التخطيط للتدريبات مسبقا كجزء من البرنامج التدريبي لعام 2021 وكجزء منه ستكون هناك حركة نشطة لقوات الجيش“.

وأكد أدرعي، أنه تم ”تصميم التدريبات لاختبار قدرات واستعداد القوات لأيام المعارك، ودراسة كيفية تطبيق الدروس المستفادة من الأحداث العملياتية الأخيرة، مع التركيز على الدروس المستفادة من عملية حارس الأسوار على قطاع غزة، مايو المنصرم، كجزء من عملية تحقيق مشتركة مع فرقة غزة“.

وأشار أدرعي إلى أن ”الجيش سيواصل التحضير والتحسين المستمر لاستعداده على الحدود اللبنانية، بينما ينجز مهمة حماية سكان شمال إسرائيل“.

وجاءت هذه المناورة في ظل حديث إسرائيل المتكرر عن استعدادات لأي جولة تصعيد محتملة مع لبنان.

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، أوضح في وقت سابق، أنه ”كان من الممكن أن تكون الحدود اللبنانية والشمالية وكذلك الجنوبية، مكانا هادئا ومستقرا ومزدهرا، لكن حزب الله اختار تحويلها إلى فضاء عسكري ينفجر بين الحين والآخر“.

وحذر رئيس الأركان كوخافي، في تصريحات صحفية سابقة له، ”حزب الله من محاولة تنفيذ أي هجمات ضد إسرائيل“.

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن نية إسرائيل بناء جدار فاصل على حدودها الشمالية مع لبنان، قريبا.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية ”كان“، فإن ”أعمال إقامة جدار على الحدود الشمالية وتحصين مبانٍ سكنية وعامة على بعد كيلومتر من الحدود مع لبنان، ستبدأ الأسبوع الجاري“.

وبحسب القناة الإسرائيلية، فإن ”إقامة الجدار تأتي بعد أن تم إقرار ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية، ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة الإجمالية لخطة التحصين التي ستقيمها إسرائيل عند الحدود اللبنانية حوالي 850 مليون شيكل (نحو 263 مليون دولار)“.

ولفتت القناة الإسرائيلية إلى أن الجدار الحدودي سيتم تزويده بوسائل تكنولوجية متطورة وكاميرات مراقبة.

وحذر مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى، في وقت سابق أيضا، من أن ”حرب لبنان الثالثة هي مسألة وقت وحسب“، وفق ما نقله موقع ”واللا“ الإسرائيلي.

وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن ”هذا التهديد، يأتي على خلفية الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تواجهها الدولة اللبنانية، حيث تسعى كل من إيران وحزب الله إلى توسيع سيطرتهما في لبنان“.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن ”قائمة أهدافه ضد حزب الله، في حال نشبت حرب على الجبهة الشمالية، زادت 20 ضعفا“.