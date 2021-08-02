سفير أمريكا في بغداد يهاجم الميليشيات: لديهم أجندات طائفية ويدّعون مقاتلة احتلال غير موجود

اعتبر السفير الأمريكي لدى بغداد، ماثيو تولر، الإثنين، أن هناك ميليشيات عراقية تستهدف سفارة الولايات المتحدة، لأجل أجندات سياسية.

وقال تولر، خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد، إن ”المجاميع المسلحة تدّعي أنها تقاتل الاحتلال الأمريكي، وهذا الاحتلال غير موجود.. بالطبع لديهم أجندات سياسية خارجية طائفية والعراقيون يعرفون ذلك“.

وأضاف الدبلوماسي أن ”ما يقاومونه هو فكرة وجود دولة ذات سيادة قوية، وعراق يحكم على أساس القانون بعيدا عن الطائفية والعرقية“.

وأكد أن ”تلك المجموعات مسؤولة عن جرائم القتل والقمع للناشطين الذين يعبرون عن رؤيتهم بعراق ناجح“.

وقال ”نحن نحتفظ بالدفاع عن النفس عند الضرورة، لكننا نتطلع إلى العمل الحكومي في ردع هذه المجاميع وإيقاف تلك الهجمات“.

ولفت إلى أنه ”إذا كانت الدولة ضعيفة أو بسبب تدخلات خارجية وانتشار الفساد، هذا سيتسبب بمشكلات كبيرة ولا يصب بمصلحة العلاقات بين بغداد وواشنطن“.

وأجرى العراق والولايات المتحدة الجولة الرابعة والأخيرة من الحوار الإستراتيجي بين البلدين، إذ تم الاتفاق على سحب القوات القتالية من الأراضي العراقية بحلول نهاية العام الحالي، وهو ما يطرح تساؤلات عن سلوك الجماعات المسلحة عقب هذا الانسحاب.

وطرحت تلك التطورات تساؤلات عن سلوك وممارسات الجماعات المسلحة، التي تستهدف قواعد قوات التحالف، والمنشآت المدنية، مثل: المطارات، وغيرها.

ودعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، إلى وقف الهجمات ضد البعثات الدبلوماسية، بعد اتفاق الانسحاب.

ويوجد في الوقت الراهن 2500 جندي أمريكي في العراق تتركز مهامهم على التصدي لفلول تنظيم داعش، وسيتغير الدور الأمريكي في العراق بالكامل ليقتصر على التدريب وتقديم المشورة للجيش العراقي.

وركزت جولة الحوار الرابعة بين الولايات المتحدة والعراق على ملفات الحرب على الإرهاب، والوجود الأمريكي في العراق، ومسألة الطاقة والغاز، والشركات الأمريكية التي تعمل في البلاد، وتطوير الفرص الاستثمارية، إضافة إلى الجوانب الثقافية المتعلقة بالآثار والتعاون العلمي والتعليمي، وإعادة إعمار البنية التحتية المدمرة في البلاد بكلفة 400 مليار دولار، وفق تقديرات البنك الدولي.

ومع قرار سحب آخر قوات أمريكية من أفغانستان بحلول نهاية آب/ أغسطس، يضع الرئيس الديمقراطي نهاية للمهام القتالية الأمريكية في الحربين اللتين بدأهما الرئيس السابق جورج دبليو بوش.